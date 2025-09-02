Solapur Crime:'लग्नाचे आमिष दाखवून २३ वर्षीय तरुणीवर अत्याचार'; फॉरेस्टमध्ये बोलवल अन्..

मंगळवेढा : लग्नाचे आमिष दाखवून २३ वर्षीय तरुणीस पळवून नेऊन तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवून गर्भवती केल्याप्रकरणी समाधान श्रीपती कसबे याच्या विरुद्ध मंगळवेढा पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..यातील पीडितेच्या वडिलाचे दुकान असल्यामुळे ती दुकानात बसत होती. संशयित आरोपी हा काही तरी घेण्याचा बहाणा करून दुकानात येत असे. तू मला खूप आवडतेस, माझे तुझ्यावर प्रेम आहे असे म्हणत. पीडितेने त्यास साफ नकार दिला होता. त्यानंतर संशयित आरोपीने पीडितेस लग्न करूया, असे म्हटल्यानंतर त्यास तिने होकार दिला. त्यावेळी संशयित आरोपीने पीडितेस संपर्क साधण्यासाठी छोटा मोबाईलही घेऊन दिला. .त्यामध्ये सीमकार्ड टाकून दोघांचे एकमेकांशी संभाषण होत असे. पीडितेस एका फॉरेस्टमध्ये बोलावून आपण लग्न करू, असे आमिष दाखवून पीडितेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. ती मुलगी गर्भवती राहिल्यावर त्याने पीडितेस, आपण पळून जाऊन लग्न करू. असे म्हटले. ६ जुलै २०२५ रोजी सकाळ ९ वाजता संशयित आरोपी समाधान कसबे याने पीडितेस दुचाकीवर बसवून पुढे मिरजजवळ शेतातील एक खोली भाड्याने घेऊन राहू लागला. दरम्यान, तो ट्रॅक्टरवर ड्रायव्हर म्हणून काम करू लागला. पीडितेने लग्न कधी करायचे, असे विचारल्यावर, नंतर करू, असे म्हणत वारंवार शारीरिक संबंध ठेवल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.