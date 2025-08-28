सोलापूर

Maratha Reservation:'मुंबई मोर्चासाठी मोहोळ तालुक्यातील 25 हजार कार्यकर्ते तयार'; मराठवाड्यातून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाण्याची साेय

Massive Mobilization from Mohol: मुंबईला आरक्षणाच्या लढ्याला जाण्यासाठीची रूपरेषा व कशासाठी जायचे याचे प्रबोधन करण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने मोहोळ तालुक्यातील 40 ते 45 गावात आठवडा भरापासून प्रबोधन बैठका घेण्यात आल्या. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.
Maratha Morcha: Mohol Taluka Sends 25,000 Workers, Ensures Water Supply for Incoming Supporters
Maratha Morcha: Mohol Taluka Sends 25,000 Workers, Ensures Water Supply for Incoming SupportersSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-राजकुमार शहा

मोहोळ: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईला निघालेले मनोज जरांगे- पाटील यांच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी मोहोळ तालुक्यातून विविध वाहनांच्या माध्यमातून सुमारे 25 हजार मराठा कार्यकर्ते जाणार असून, बुधवारी काही कार्यकर्ते मार्गस्थ झाल्याची माहिती सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते संतोष गायकवाड यांनी दिली. दरम्यान तुळजापूर, धाराशिव, उमरगा, औसा आदी भागातून मुंबईकडे जाणाऱ्या कार्यकर्त्या साठी मोहोळ येथे 6 हजार पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप सुरू असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Marathwada
workers
Mumbai
mohol
Water supply
Maratha Reservation
Maratha
Maratha reservation case
district
Solapur
Maratha reservation protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com