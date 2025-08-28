Maratha Reservation:'मुंबई मोर्चासाठी मोहोळ तालुक्यातील 25 हजार कार्यकर्ते तयार'; मराठवाड्यातून येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पाण्याची साेय

-राजकुमार शहामोहोळ: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईला निघालेले मनोज जरांगे- पाटील यांच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी मोहोळ तालुक्यातून विविध वाहनांच्या माध्यमातून सुमारे 25 हजार मराठा कार्यकर्ते जाणार असून, बुधवारी काही कार्यकर्ते मार्गस्थ झाल्याची माहिती सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते संतोष गायकवाड यांनी दिली. दरम्यान तुळजापूर, धाराशिव, उमरगा, औसा आदी भागातून मुंबईकडे जाणाऱ्या कार्यकर्त्या साठी मोहोळ येथे 6 हजार पाण्याच्या बाटल्यांचे वाटप सुरू असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. .Ahilyanagar News: 'नगरमध्ये युवा साहित्य व नाट्य संमेलन'; मसापच्या सावेडी शाखेला यजमानपदाचा बहुमान.मुंबईला आरक्षणाच्या लढ्याला जाण्यासाठीची रूपरेषा व कशासाठी जायचे याचे प्रबोधन करण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने मोहोळ तालुक्यातील 40 ते 45 गावात आठवडा भरापासून प्रबोधन बैठका घेण्यात आल्या. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. मुंबईला जाताना आठ ते दहा दिवसाच्या मुक्कामात जेवण तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य ही कार्यकर्त्यांनी घेतले असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले..दरम्यान मुंबईला जाणाऱ्या वाहनासाठी टोल न घेण्या बाबत खासदार बजरंग सोनवणे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र दिले असून, त्यावर मंत्री गडकरी यांनी सकारात्मकता दर्शविल्याचे ही गायकवाड यांनी सांगितले. .Ahilyanagar News: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यात १८ लाख आयुष्मान कार्डधारक'; जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने कार्ड नोंदणीसाठी विशेष मोहीम.सध्या मोर्चासाठी जाणारी वाहने टोल नाक्यावर आल्यानंतर मुंबई मोर्चासाठी निघालोय म्हटल्या नंतर कुठेही अडवणूक होत नसल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. यावेळी डॉ कौशिक गायकवाड, जीवन भोसले, युवराज सूर्यवंशी, प्रवीण सूर्यवंशी, सुनील साठे, सचिन साठे, जयसिंग देशमुख, अमर कांबळे, हर्षल देशमुख उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.