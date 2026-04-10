Solapur Crime: साेलापूरात बनावट सोने देऊन तीन लाखांची फसवणूक; तीन लाख घेतले अन्‌ साडेचार तोळे सोने दिले, दागिने पडले काळे

सोलापूर : पैशांच्या बदल्यात स्वस्तात सोने दिले आणि पाचजणांनी एकाला तीन लाख रुपयांचा गंडा घातला. संशयित आरोपींनी दिलेले दागिने तीन महिन्यांतच काळे पडले आणि फसवणूक झाल्याची खात्री झाली. दिलेले पैसे परत मागितले पण, संशयितांनी पैसे न दिल्याने धरेप्पा राजू हडपद (रा. सुदीप कॉम्प्लेक्स, होटगी रोड, सोलापूर) यांनी पाच जणांविरुद्ध सदर बझार पोलिसांत फिर्याद दिली..१२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी धरेप्पा यांना राजू चाँद शेख, सारीका जगन्नाथ मोरे, अवधूत रामचंद्र माळी, सुरेश बळीराम मुळे व इसाक चाँद पठाण यांनी हौसेने पैसे मागितले. ओळखीमुळे धरेप्पा यांनी त्यांना पैसे द्यायचे मान्य केले, त्याबदल्यात संशयितांनी त्यांना तीन तोळ्याचे लॉकेट दिले आणि दोन लाख रुपये घेतले. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पुन्हा दीड तोळ्याचे लॉकेट दिले आणि एक लाख रुपये घेतले. त्यातील ५४ हजार रुपये परत दिले, पण बाकीची रक्कम त्यांनी परत दिली नाही..तत्पूर्वी, संशयितांनी दिलेले दागिने धरेप्पा यांनी काही दिवसांनी पाहिले. त्यावेळी ते काळे पडले होते, त्यांना संशय आल्याने दोन्ही लॉकेट घेऊन धरेप्पा सराफाकडे गेले. त्यावेळी ते बनावट असल्याचे सराफाने सांगितले. त्यावर धरेप्पा यांनी दिलेल्या तक्रारीची शहानिशा शहर गुन्हे शाखेकडून करण्यात आली. .त्यानंतर पाच जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. संशयित आरोपी ग्रामीणमधील असून सध्या ते फरार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यातील संशयित आरोपींनी यापूर्वी देखील अशी फसवणूक केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक सागर काटे तपास करीत आहेत.