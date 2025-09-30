Barshi Crime: 'बार्शी-परंडा रस्त्यावरून पिकअपमधून ३० जनावरांची सुटका'; ४ मृत्युमुखी, गुन्हा दाखल

बार्शी : बार्शी-परंडा रस्त्यावरून पिकअपमधून कत्तलीसाठी जनावरे जात असल्याची माहिती समजताच पोलिसांसह गोरक्षकांनी सापळा रचून टेम्पो अडवला. त्यात ३० जर्सी गायीची वासरे, एक म्हशीचे रेडकू तर ४ वासरे मृतावस्थेत आढळले. टेम्पो चालक, त्याच्या साथीदारावर बार्शी तालुका ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..पिकअप (एम.एच.४२ एम ४९०१) चालक व साथीदारावर गुन्हा दाखल झाला. पोलिस राहुल बोंदर यांनी फिर्याद दाखल केली. ही घटना रविवारी (ता. २८) रात्री आठच्या दरम्यान घडली. पिकअपमधून जनावरे परंड्याच्या दिशेने जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलिस व गोरक्षक सुमित नवले, खंडू जाधव, किशोर आकसकर, समर्थ तुपे हिंगणगाव पाटीजवळ थांबले. चालकासह साथीदारांना संशय आल्याने त्यांनी टेम्पो हिंगणगाव फाट्यावरून आतमध्ये नेला. त्यावेळी पोलिसांनी पाठलाग केला. .रस्त्याच्या कडेला टेम्पो थांबवून अंधाराचा फायदा घेत ते पळून गेले. टेम्पो उघडून पाहिला असता ३४ जर्सी गायीची वासरे, एक म्हशीचे रेडकू दाटीवाटीने भरलेले होते. त्यापैकी गायीची चार वासरे मृतावस्थेत दिसली. तीस वासरांना नवकार गोशाळा, अलिपूर (ता. बार्शी) येथे सोडण्यात आले. चार वासरांच्या मृत्यूस कारणीभूत तसेच प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक अधिनियम, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन कायदा यासह अन्य कलमांन्वये गुन्हा दाखल झाला असून, पसार झालेल्यांचा शोध पोलिस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.