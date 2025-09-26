सोलापूर

Solapur Rain Update:'साेलापूर जिल्हा परिषदेच्या ४३१ शाळांमध्ये शरले पाणी'; पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांचा शालेय पोषण आहार खराब; साहित्य गेले वाहून

Floodwaters Enter 431 Schools in Solapur: नदीकाठावरील गावांमध्ये पाणी शिरल्याने २३ व २४ सप्टेंबरला शाळांना सुट्टी देण्यात आली होती. शाळांमध्ये देखील पाणी होते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या माहितीनुसार सहा तालुक्यांतील ४३१ शाळांना महापुराचा फटका बसला आहे.
"Floodwaters enter Solapur schools; mid-day meals disrupted and school supplies washed away."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सीना नदीला महापूर आल्याने जिल्हा परिषदेच्या दोन हजार ७२७ पैकी बार्शी, करमाळा, माढा, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व मोहोळ या तालुक्यातील ४३१ शाळांमधील साहित्याचे नुकसान झाले आहे. विद्यार्थ्यांसाठीचा शालेय पोषण आहार, संगणक, पुस्तके पाण्यात वाहून गेली आहेत. या तालुक्यातील १८१ अंगणवाड्यांचीही अशीच दुरवस्था झाली आहे.

school
district
rainy session
materials
Solapur
Flood damage to crops

