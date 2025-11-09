सोलापूर

Solapur News: 'साेलापूर शहरात चार दिवसांत ५०१ बेशिस्त वाहनांवर कारवाई'; साडेसात लाखांचा दंड वसूल; पोलिसांनी मॉडिफाय सायलेन्सर, फॅन्सी नंबरप्लेट काढल्या

Strict Action in Solapur: शहरात काही वाहनचालक बुलेटसह अन्य दुचाकींना मॉडिफाय सायलेन्सर बसवून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. त्यांच्या कर्णकर्कश आवाजाचा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, रुग्णांसह नागरिकांना त्रास होत आहे. तसेच फॅन्सी नंबरप्लेटचाही वापर केला जात आहे.
Solapur Police remove modified silencers and fancy number plates during a strict traffic enforcement drive in the city.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: शहर वाहतूक शाखेने गेल्या चार-पाच दिवसांपासून बेशिस्त वाहतुकीविरोधात विशेष मोहीम उघडली आहे. वाहनांचे मॉडिफाय सायलेन्सर व फॅन्सी नंबरप्लेट जागीच काढण्यात येत आहे. गेल्या चार दिवसांत ५०१ बेशिस्त वाहनधारकांवर कारवाई करून सात लाख ६६ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.

