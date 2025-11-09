Solapur News: 'साेलापूर शहरात चार दिवसांत ५०१ बेशिस्त वाहनांवर कारवाई'; साडेसात लाखांचा दंड वसूल; पोलिसांनी मॉडिफाय सायलेन्सर, फॅन्सी नंबरप्लेट काढल्या

सोलापूर: शहर वाहतूक शाखेने गेल्या चार-पाच दिवसांपासून बेशिस्त वाहतुकीविरोधात विशेष मोहीम उघडली आहे. वाहनांचे मॉडिफाय सायलेन्सर व फॅन्सी नंबरप्लेट जागीच काढण्यात येत आहे. गेल्या चार दिवसांत ५०१ बेशिस्त वाहनधारकांवर कारवाई करून सात लाख ६६ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.शहरात काही वाहनचालक बुलेटसह अन्य दुचाकींना मॉडिफाय सायलेन्सर बसवून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करीत आहेत. त्यांच्या कर्णकर्कश आवाजाचा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, रुग्णांसह नागरिकांना त्रास होत आहे. तसेच फॅन्सी नंबरप्लेटचाही वापर केला जात आहे. यासह बेशिस्त वाहतुकीविरोधात वाहतूक शाखेने विशेष मोहीम उघडली आहे. सकाळी व दुपारच्या सत्रात शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी विशेष पथकाकडून कारवाई केली जात आहे. एक पोलिस अधिकारी व चार अंमलदार विविध मुख्य रस्त्यांसह वेगवेगळ्या चौकांत वाहनधारकांच्या बेशिस्तीला लगाम लावत आहेत..बेशिस्त वाहुतुकीविरोधात विशेष मोहीम उघडली आहे. चार-पाच दिवसांपासून मॉडिफाय सायलेन्सर, फॅन्सी नंबरप्लेट वापरणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. तसेच मॉडिफाय सायलेन्सर व फॅन्सी नंबरप्लेट जागीच काढले जात आहेत. या कारवाईत सातत्य राहणार आहे. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे.- सुरेश चाटे, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा, सोलापूर.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...चार दिवसांत कारवाई केलेल्या वाहनांची संख्या व दंड (रुपयांत)मॉडिफाय सायलेन्सर १५१ १,५१,०००फॅन्सी नंबरप्लेट ३५० ६,१५,५००एकूण ५०१ ७,६६,५००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.