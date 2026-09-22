Pandharpur Murder: ५५ वर्षीय प्रेयसीने केला ७० वर्षीय प्रियकराचा खून; पंढरपुरातील खळबळजनक घटना; दीड महिन्यानंतर उलगडले खुनाचे रहस्य

पंढरपूर: शंकरगाव (ता. पंढरपूर) येथे प्रेमसंबंधातून ५५ वर्षीय महिलेने ७० वर्षीय प्रियकराचा खून करून मृतदेह जाळून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने विहिरीत टाकल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. डीएनए तपासणीनंतर तब्बल दीड महिन्यानंतर खुनाचा उलगडा झाला. डीएनए अहवाल हाती येताच अवघ्या १२ तासांत पोलिसांनी संशयित महिलेला अटक करून न्यायालयासमोर उभे केले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.न्यायालयाने तिला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. ७० वर्षीय अंबादास संतराम खांडेकर यांचे गावातीलच ५५ वर्षीय मंगल श्रीमंत होनमाने हिच्याशी काही वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. घरच्यांनीही अनेकदा त्यांना समजावून सांगितले होते. ‘बाबा, आता वय झाले, हे सोडा, ’ असे मुलगा काकासो व मुलींनी सांगितले होते. तसेच मंगलला फोन करू नका, भांडण करू नका, असेही समजावले होते. २७ जुलै २०२६ रोजी सकाळी आठ वाजता अंबादास हे ‘शेंडगे वस्तीवर मुलीकडे जातो, ’ असे सांगून घरातून निघाले. .मात्र, ते परत आले नाहीत. कुटुंबीयांनी ३० जुलैला पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल केली. २ ऑगस्टला दुपारी दोन वाजता अंबादास यांच्या कुटुंबीयांना मंगलच्या घरासमोर उसाचे पाचट आणि एक साडी जळाल्याचे दिसले. संशय आल्याने त्यांनी परिसरात शोध घेतला. त्यावेळी शंकरगावातील भालचंद्र कोता चंदनशिवे यांच्या शेतातील विहिरीत पाण्यावर कुजलेला व पाठीमागून अर्धवट जळालेला मृतदेह तरंगताना दिसला. पोलिस पाटील विजय वाघमारे यांनी घटनास्थळी पंचनामा केला. .मृतदेहाची अवस्था अत्यंत खराब असल्याने ओळख पटणे शक्य नव्हते. पोलिसांनी अनोळखी मृतदेहाचा डीएनए नमुना घेतला. तसेच अंबादास यांच्या दोन मुली मैना शिवाजी पांढरे व जयश्री भीमराव येलगुंडे यांचे डीएनए नमुने घेऊन पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठवले. दीड महिन्यानंतर आलेल्या अहवालातून मृतदेह अंबादास खांडेकर यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले. ही कामगिरी पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रेरणा कट्टे व प्रशांत डगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक सुरेश चिल्लावर, पोलिस उपनिरीक्षक भारत भोसले व त्यांच्या पथकाने केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rअर्धवट जळालेला मृतदेह टाकला विहिरीत २७ जुलै ते २ ऑगस्टदरम्यान प्रेमसंबंधातील वादातून मंगल होनमाने हिने अंबादास यांची धारदार हत्याराने हत्या केली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह घरासमोर अर्धवट जाळून नंतर शेजारच्या शेतातील विहिरीत टाकल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. कुटुंबीयांनी मंगल होनमाने हिच्यावर संशय व्यक्त केला होता. पोलिसांनी अधिक तपास केला असता, आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.