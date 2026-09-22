सोलापूर

Pandharpur Murder: ५५ वर्षीय प्रेयसीने केला ७० वर्षीय प्रियकराचा खून; पंढरपुरातील खळबळजनक घटना; दीड महिन्यानंतर उलगडले खुनाचे रहस्य

Pandharpur Murder Case Solved After One and Half Months: प्रेमसंबंधातून ७० वर्षीय अंबादास खांडेकर यांची निर्घृण हत्या; मृतदेह जाळून विहिरीत टाकत पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न, डीएनए तपासणीत दीड महिन्यानंतर उलगडा
Pandharpur Crime 55 Year Old Woman Held for Allegedly Killing 70 Year Old Lover DNA Report Reveals Victim Identity

Pandharpur Crime 55 Year Old Woman Held for Allegedly Killing 70 Year Old Lover DNA Report Reveals Victim Identity

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सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर: शंकरगाव (ता. पंढरपूर) येथे प्रेमसंबंधातून ५५ वर्षीय महिलेने ७० वर्षीय प्रियकराचा खून करून मृतदेह जाळून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने विहिरीत टाकल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. डीएनए तपासणीनंतर तब्बल दीड महिन्यानंतर खुनाचा उलगडा झाला. डीएनए अहवाल हाती येताच अवघ्या १२ तासांत पोलिसांनी संशयित महिलेला अटक करून न्यायालयासमोर उभे केले.

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