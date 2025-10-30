सोलापूर

Solapur Onion Market: 'तीन दिवसांत बाजार समितीत ५७३ ट्रक कांदा'; साेलापूर जिल्ह्यातील कांदा खूपच कमी; आवक कमी तरीही भाव घसरलेलेच

Low Onion Inflow Fails to Lift Prices in Solapur: मागील तीन वर्षांत ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सुमारे १५ हजार गाड्या कांदा विक्रीसाठी आल्याचे पाहायला मिळाले. पण, यंदाच्या अतिवृष्टी व पुरामुळे सोलापूर बाजार समितीतील कांद्याची आवक घटली आहे.
Traders unloading onion trucks at Solapur market yard; prices continue to fall despite reduced arrivals.

Traders unloading onion trucks at Solapur market yard; prices continue to fall despite reduced arrivals.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील तीन दिवसांत ५७३ ट्रक कांदा आला आहे. बुधवारी १८९ ट्रक लाल तर आठ गाड्या पांढरा कांदा विक्रीसाठी आला होता. गतवर्षीच्या तुलनेत आवक खूप कमी असताना देखील भाव वाढलेले नाहीत. सध्या कांद्याला सोलापूर बाजार समितीत प्रतिक्विंटल अकराशे रुपयांपर्यंत सरासरी भाव मिळत आहे.

Loading content, please wait...
agriculture
onion
Market Yard
Price
district
Agricultural market committee
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com