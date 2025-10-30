Solapur Onion Market: 'तीन दिवसांत बाजार समितीत ५७३ ट्रक कांदा'; साेलापूर जिल्ह्यातील कांदा खूपच कमी; आवक कमी तरीही भाव घसरलेलेच

सोलापूर: सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील तीन दिवसांत ५७३ ट्रक कांदा आला आहे. बुधवारी १८९ ट्रक लाल तर आठ गाड्या पांढरा कांदा विक्रीसाठी आला होता. गतवर्षीच्या तुलनेत आवक खूप कमी असताना देखील भाव वाढलेले नाहीत. सध्या कांद्याला सोलापूर बाजार समितीत प्रतिक्विंटल अकराशे रुपयांपर्यंत सरासरी भाव मिळत आहे..President Draupadi Murmu: तुम्हाला पाहून माझ्यातला शिक्षक जागा झाला; राष्ट्रपती मुर्मूंकडून बागूल यांना बॅच प्रदान...मागील तीन वर्षांत ऑक्टोबर, नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सुमारे १५ हजार गाड्या कांदा विक्रीसाठी आल्याचे पाहायला मिळाले. पण, यंदाच्या अतिवृष्टी व पुरामुळे सोलापूर बाजार समितीतील कांद्याची आवक घटली आहे. सरासरी भाव देखील मागील सहा महिन्यांपासून दीड हजारांवर गेलेला नाही. सोलापूर, बीड, धाराशिव, पुणे, नाशिक या जिल्ह्यातील कांद्याचे हजारो हेक्टर क्षेत्र अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झाले आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील कांदा अजूनही अपेक्षेप्रमाणे बाजार समितीत आलेला नाही. .सांगली, कर्नाटक, बीड येथून कांदा येऊ लागल्याचे बाजार समितीतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या सोलापूर बाजार समितीत लाल कांद्याला किमान १०० रुपये आणि जास्तीत जास्त २२०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. सरासरी भाव १०५० रुपयांपर्यंत आहे. दुसरीकडे पांढऱ्या कांद्याला प्रतिक्विंटल २०० रुपये ते ३२०० रुपयांपर्यंत भाव आहे. दोन दिवसांपूर्वी पांढऱ्या कांद्याला सरासरी १७०० रुपये भाव होता, तो आता दोनशे रुपयांनी कमी झाला आहे. तर लाल कांद्याचा सरासरी भाव देखील १०० रुपयांनी उतरला आहे..शेतकरी संकटाच्या चक्रव्यूहातसोयाबीन, उडदास अपेक्षित हमीभाव नाही. कांद्यालाही समाधानकारक भाव मिळत नाही. दुसरीकडे उसाची एफआरपी एकरकमी मिळत नाही. अतिवृष्टी व पुरात पिकांचे मोठे नुकसान झाले, तरी सरकारकडून भरपाई देखील मिळालेली नाही. डोक्यावर बॅंकांचे कर्ज आहे, ते फेडायचे कसे हा शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न आहे..Solapur News: साेलापुरात महापूर ओसरला; लांबोटी पुलाची तपासणी पूर्ण; तिऱ्हे, वडकबाळ पुलांचीही तपासणी सुरू.तीन दिवसांतील कांदा अन् भावदिवस आवक (ट्रक) सरासरी भावसोमवार २२३ १२००मंगळवार १५३ ११००बुधवार १९७ १०५०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.