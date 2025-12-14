सोलापूर

साेलापूर जिल्ह्यात खळबळ! 'सायबर गुन्हेगारांकडून ६ कोटींचा गंडा'; ४२ लाखांना फसलेल्या आजीबाईंची फिर्यादच नाही..

Solapur Cyber Crime: सायबर गुन्हेगारांचा सोलापूरात धुमाकूळ; लाखोंची फसवणूक असूनही अनेक पीडित तक्रार नोंदवत नाहीत
Solapur Cyber Fraud:

Solapur Cyber Fraud:

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सायबर गुन्हेगारांनी या वर्षात सहा जणांना जादा नफ्याचे आमिष दाखवून सुमारे सव्वापाच कोटींची तर तिघांना अटकेची भीती घालून डिजिटल ॲरेस्ट करून ७० लाखांची फसवणूक केली. दुसरीकडे, एका बड्या कुटुंबातील आजीबाईंना डिजिटल ॲरेस्ट करून सायबर गुन्हेगारांनी ४२ लाख रुपयांना फसविले. पण, त्यांनी सायबर पोलिसांत फिर्याद दिलीच नाही.

Loading content, please wait...
crime
Cyber Crime
Cyber Fraud
district
online scam
Solapur
Digital Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com