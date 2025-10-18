Farming Success Story: 'नैसर्गिक संकटाच्या काळातही चार एकर केळीतून ३२ लाखांचे उत्पन्न'; शेटफळच्या नवनाथ पोळ यांनी केली ६० टन केळीची निर्यात

चिखलठाण : अवकाळी पाऊस, वादळी वारा, अतिवृष्टी या संकटावर मात करत शेटफळच्या नवनाथ पोळ या तरुण शेतकऱ्याने चार एकर क्षेत्रावर निर्यातक्षम केळीचे भरघोस उत्पादन घेतले. केळीचा दर्जा उत्तम असल्याने सध्या २७ रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळत आहे. आतापर्यंत ६० टन केळीची निर्यात केली आहे. आणखी ६० टन उत्पादन अपेक्षित असून, चार एकर क्षेत्रामध्ये यातून ३२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.शेटफळ (ता. करमाळ) येथील नवनाथ पोळ यांनी चार एकर शेतामध्ये जी-९ वाणाच्या केळीची डिसेंबर २०२४ मध्ये लागवड केली. सुरुवातीपासूनच व्यवस्थित खत व पाण्याचे व्यवस्थापन केल्याने दर्जेदार निर्यातक्षम केळीचे उत्पादन घेण्यास ते यशस्वी झाले आहेत. गुणवत्तापूर्ण केळीमुळे २७ ते २९ रुपये प्रति किलो दर मिळाला आहे. त्यांच्या चार एक क्षेत्रामध्ये साधारण १२० टन उत्पादन मिळणार असून, त्यापासून तीस ते पस्तीस लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे..वडिलोपार्जित शेतीमध्ये विविध पिके घेत ऊस, द्राक्ष व केळी अशा पिकांमध्ये आजपर्यंत त्यांनी वेगवेगळे प्रयोग करत भरघोस उत्पादन घेतले आहे. शेतीमध्ये केलेल्या विविध प्रयोगातून आजपर्यंत आलेल्या अनुभवावरून या त्यांनी शेतीविषयक आवड असणाऱ्या तरुण शेतकऱ्यांचा कृषी कट्टा या नावाने ग्रुप तयार केला असून त्याच्या माध्यमातून ते परिसरातील अनेक तरुण शेतकरी यांचे ते मार्गदर्शक म्हणून ही काम करतात..करमाळ्यात केळी लागवडीत वाढउजनी धरणाच्या परिसरातील शेतकरी ऊस सोडून फळबागांकडे वळला आहे. करमाळा तालुक्यात केळी पीक लागवडीचे प्रमाण अधिक आहे. उसाच्या उत्पन्नापेत्रा केळी उत्पादनातून जादा उत्पन्न मिळत आहे. आणि उसाबाबात कारखान्यांकडून झालेली दराबाबतची निराशा त्याला कारणीभूत आहे. केळीस चांगला दर मिळाला तर चांगले उत्पन्न मिळत असल्याचे या परिसरातील शेतकरी सांगतात..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.चांगल्या दर्जाची केळी पिकवण्यासाठी विविध खते, कीटकनाशक यांच्या फवारण्या सध्या अपरिहार्य बनले आहे. प्रचलित केळी लागवडीतील अंतरामुळे फवारणीसाठी अनेक अडचणी येत असल्याचे माझ्या लक्षात आल्यानंतर मी नऊ फूट अंतरावर जोडओळ पद्धतीने लागवड केली. यामध्ये छोट्या ट्रॅक्टर ब्लोअरच्या साह्याने परिणामकारक फवारणी करणे सहज शक्य झाले. यामुळे फवारणीचा खर्च कमी होऊन दर्जा सुधारण्यास मदत झाली.- नवनाथ पोळ, शेतकरी, शेटफळ, करमाळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.