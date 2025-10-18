सोलापूर

Farming Success Story: 'नैसर्गिक संकटाच्या काळातही चार एकर केळीतून ३२ लाखांचे उत्पन्न'; शेटफळच्या नवनाथ पोळ यांनी केली ६० टन केळीची निर्यात

60 Ton Banana Exported by Navnath Pol: शेटफळ (ता. करमाळ) येथील नवनाथ पोळ यांनी चार एकर शेतामध्ये जी-९ वाणाच्या केळीची‌ डिसेंबर २०२४ मध्ये लागवड केली. सुरुवातीपासूनच व्यवस्थित खत व पाण्याचे व्यवस्थापन केल्याने दर्जेदार निर्यातक्षम केळीचे उत्पादन घेण्यास ते यशस्वी झाले आहेत.
Navnath Pol’s 4-acre banana farm yields ₹32 lakh income; 60 tons exported successfully despite natural calamity.

Navnath Pol’s 4-acre banana farm yields ₹32 lakh income; 60 tons exported successfully despite natural calamity.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिखलठाण : अवकाळी पाऊस, वादळी वारा, अतिवृष्टी या संकटावर मात करत शेटफळच्या नवनाथ पोळ या तरुण शेतकऱ्याने चार एकर क्षेत्रावर निर्यातक्षम केळीचे भरघोस उत्पादन घेतले. केळीचा दर्जा उत्तम असल्‍याने सध्या २७ रुपये प्रतिकिलोचा दर मिळत आहे. आतापर्यंत ६० टन केळीची निर्यात केली आहे. आणखी ६० टन उत्पादन अपेक्षित असून, चार एकर क्षेत्रामध्ये यातून ३२ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
agriculture
banana
district
Export
banana farm
Banana farming
banana crop
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com