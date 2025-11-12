Mangalvedha News: 'हमी भाव केंद्र सुरू न केल्याने प्रति क्विंटल 600 चा फटका'; मंगळवेढा तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकरी हतबल

- हुकूम मुलाणी मंगळवेढा : तालुक्यातील मका उत्पादन शेतकऱ्यांना शासनाने हमीभाव केंद्र सुरू न केल्यामुळे अन्य व्यापाऱ्याकडून प्रतिक्विंटल सहाशे रुपयांचा फटका मका उत्पादक शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. अगोदरच अतिवृष्टीने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांना दरातही 600 रुपये मारल्यामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी अवस्था मका उत्पादक शेतकऱ्यांची झाली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखानदाराकडून मिळणारा अवेळी दर शिवाय उसासाठीचा लागणारा कालावधी यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अन्य पिकाचा पर्याय म्हणून मका पिकाची निवड केली.तालुक्यामध्ये दूध उत्पादन देखील मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे गतवर्षी तालुक्यामध्ये 3816 हेक्टर मका पिकाची पेरणी केली. मात्र यंदा त्यामध्ये तिप्पट वाढ होत 10 हजार 981 हेक्टरवर मका उत्पादक शेतकऱ्यांची लागवड केली त्यामुळे यंदाच्या हंगामात मक्याचे क्षेत्र वाढल्यामुळे साहजिकच शेतकऱ्याकडून अन्य पिकाप्रमाणे मका पिकाचे देखील हमीभाव केंद्र सुरू होईल..या आशेवर मका उत्पादक शेतकरी होते त्यात सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात संततदार व अतिवृष्टीच्या पावसाने मका उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका दिला यंदा मका पिकासाठी भरलेल्या पीक विम्याची भरपाई देखील अद्याप मिळाली नाही शासनाकडून नुकसान भरपाईचे पंचनामे केलेले अनेक शेतकरी अजून उताऱ्यावर मका पिकाची नोंद नसल्यामुळे त्यांना अपेक्षित भरपाई मिळाली नाही अशा परिस्थितीत सध्या ज्या बाधित होऊन शिल्लक राहिलेल्या शेतकऱ्यांची मका विक्रीसाठी बाजारात नेले असता व्यापाऱ्याकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान केले जात आहे. .तालुक्यामध्ये मंगळवेढा, भोसे, चडचण या ठिकाणी मका विकली जात आहे येथे प्रतिक्विंटल 1900 रुपये चडचण येथे तोच दर आहे तर मंगळवेढ्यामध्ये 1800 रुपये प्रतिक्विंटल दराने मका खरेदी केली जात आहे. त्यामध्ये प्रतिक्विंटल मागे कढता, हमाली घेत असल्यामुळे मका प्रतिक्विंटल शेतकऱ्यांच्या हातात 1800 पेक्षा कमी दराने मिळत आहे जर शासनाने शासनाचा आधारभूत किंमत मका पिकाशी 2400 रुपये आहे त्यामुळे हमीभाव सुरू केल्यास शेतकऱ्यांना ₹600 चा अधिकचा दर मिळणार आहे परंतु शासनाने मका उत्पादक शेतकऱ्याकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केल्यामुळे शासनाबरोबर निसर्गाने उत्पादक शेतकरी चांगलाच अडचणीत आणले..कमी काळात, कमी रोगराई व कमी फवारणीचा त्रास असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मका पिकाची लागवड केली. त्यातून जनावरे जतन होईल शिवाय विक्रीतून शेतकऱ्याला चार पैसे हातात मिळेल अशी अपेक्षा होती परंतु शासनाने अद्याप हमीभाव केंद्र सुरू न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सहाशे रुपये पेक्षा अधिक रुपयाचे आर्थिक नुकसान होत आहे यामध्ये सरकारची अनास्था दिसून येत आहे.परमेश्वर आवताडे. शेतकरी लेंडवे चिंचाळे.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...सध्या शासनाने उडीद व तूर पिकाचे हमीभाव केंद्र सुरू केले.मका पिकाचे हमीभाव केंद्र सुरू केले तर शेतकऱ्याला बाजार समितीच्या हमी भाव केंद्राच्या माध्यमातून चार पैसे अधिक कसे मिळतील याची जबाबदारी घेऊ त्यासाठी आम्ही शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहोत.सुशील अवताडे सभापती बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.