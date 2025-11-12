सोलापूर

Mangalvedha News: 'हमी भाव केंद्र सुरू न केल्याने प्रति क्विंटल 600 चा फटका'; मंगळवेढा तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकरी हतबल

government scheme: तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखानदाराकडून मिळणारा अवेळी दर शिवाय उसासाठीचा लागणारा कालावधी यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अन्य पिकाचा पर्याय म्हणून मका पिकाची निवड केली.
Disappointed maize farmers in Mangalvedha — lack of MSP centers forces them to sell produce below support price.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : तालुक्यातील मका उत्पादन शेतकऱ्यांना शासनाने हमीभाव केंद्र सुरू न केल्यामुळे अन्य व्यापाऱ्याकडून प्रतिक्विंटल सहाशे रुपयांचा फटका मका उत्पादक शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. अगोदरच अतिवृष्टीने बेजार झालेल्या शेतकऱ्यांना दरातही 600 रुपये मारल्यामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी अवस्था मका उत्पादक शेतकऱ्यांची झाली.

Farmer
agriculture
district
Agriculture Loss
maize
maize farming
Solapur

