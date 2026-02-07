Mangalwedha ZP Election : मंगळवेढा जिल्हा परिषदेसाठी 65 टक्के मतदान

मंगळवेढा - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीसाठी तालुक्यात चुरशीने 65.04 इतके टक्के मतदान झाले. मतदानादरम्यान मुढवीत किरकोळ वादावादीची घटना वगळता अन्य ठिकाणी शांततेत मतदान झाले.उशिरापर्यत ग्रामीण भागात मतदानासाठी रांगा लागल्या..जिल्हा परिषदेच्या चार आणि पंचायत समितीच्या आठ जागेसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.1 लाख 69 हजार 539 मतदारांपैकी एक लाख दहा हजार 272 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला 57239 पुरुष तर 53 हजार 33 स्त्रियांनी मतदान केले.चोखामेळा नगर गणात क्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवार संगीता लेंडवे यांनी पाठिंबा भाजपच्या दिपाली ताड यांना दिला होता. तर दामाजी नगर जिल्हा परिषद गटातील अमोल टेळे यांनी आपला पाठिंबा तिर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे महावीर ठेंगील यांना दिल्यामुळे लक्ष्मी दहिवडी जिल्हा परिषद आणि लक्ष्मी दहिवडी गण वगळता बाकी ठिकाणी दुरंगी लढत झाली..सकाळच्या सत्रात आज मतदान अल्पशे होते सकाळी साडेनऊ पर्यंत 5.14 % इतके मतदान झाले तर साडेअकरा वाजता ते मतदान 17.29 टक्के झाले म्हणजे आणि दुपारी दीडच्या दरम्यान हेच मतदान 32 टक्के इतके झाले. 3.30 वाजता 47.67 इतके टक्के झाले. सकाळच्या सत्रात मतदानाचा वेग अतिशय संथ होता दिवसभर मजूरीच्या कामानंतर सायंकाळी मतदानाचा वेग वाढला..वयोवृद्ध मतदारांना त्यांच्या नातेवाईकांनी जमेल त्या वाहनात आणून त्यांचे मतदान करून घेतले. मरवडे येथे संभू गणपाटील 112 वर्षाच्या वयोवृद्धाने मतदान केले. विधानसभेप्रमाणे बाहेरील मतदारांना आणण्याची व्यवस्था करण्यात आली नसल्यामुळे मतदानाचा टक्का यंदा घसरला. त्यामुळे या घसरलेल्या मताचा टक्का हा कुणाला बसणार हे देखील पाहणे महत्त्वाचे आहे.मरवडे येथे मतदान केंद्राच्या आवारात उल्लडबाजी केलेल्या तरुणांना पोलिसांचा लाठीचा चोप दिला. दामाजीनगर गटामध्ये भीमा नदीत पाणी आणि जातीय समीकरणावर चुरशीने मतदान झाले. तर हुलजंती जिल्हा परिषद गटामध्ये संगीता दुधाळ व जयश्री माने हे एकाच समाजाचे उमेदवार असल्याने ठिकाणी देखील चुरस दिसून आली..हुलजंती गणातून मिळणाऱ्या मताचा मताधिक्यावर या विजयाचे गणित बांधले जाणार आहे भोसे जिल्हा परिषद गटात सुरुवातीला भूमिपुत्राच्या मुद्द्यावर गाजली अखेरच्या टप्प्यात ही निवडणूक जातीय समीकरणावर येऊन ठेपले. परंतु प्रत्यक्षात मतदान कोणत्या समीकरणावर झाले हे देखील. या ठिकाणी पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.माजी उपसभापती दादा करंडे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे या निवडणुकीदरम्यान निधन झाले.या निधनाचे सावट या निवडणुकीवर दिसून आले. या सहानुभूतीचा देखील या प्रचारादरम्यान त्याचा वापर करण्यात आला.त्यामुळे हुलजंती आणि लक्ष्मी दहिवडी गटात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी आतापर्यंत केलेल्या विकास कामाला श्रद्धांजली म्हणून जनाधार मागितला. निवडणुकी दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस उपअधीक्षक डॉ. बसवराज शिवपुजे, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, यांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला..सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी आज भोसे, निंबोणी, येड्राव, खवे, जित्ती, माळेवाडी, या मतदान केंद्रावर भेट देऊन माहिती घेतली. तर यंदा निवडणुकीसाठी मतदारांना नाव शोधण्यासाठी मताधिकार हे ॲप उपलब्ध करून दिल्यामुळे मतदारांना यादीतील नाव शोधणे सोपे झाले. नियोजित मतदानाची ता. पाच फेब्रुवारी होती. परंतु, अजित पवाराच्या निधनाने मतदान पुढे ढकल्यामुळे मतदानापासून वंचित राहणाऱ्यांना मतदान करण्याची संधी मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.