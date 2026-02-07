सोलापूर

Mangalwedha ZP Election : मंगळवेढा जिल्हा परिषदेसाठी 65 टक्के मतदान

मंगळवेढा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीसाठी तालुक्यात चुरशीने 65.04 इतके टक्के मतदान झाले.
मंगळवेढा - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीसाठी तालुक्यात चुरशीने 65.04 इतके टक्के मतदान झाले. मतदानादरम्यान मुढवीत किरकोळ वादावादीची घटना वगळता अन्य ठिकाणी शांततेत मतदान झाले.उशिरापर्यत ग्रामीण भागात मतदानासाठी रांगा लागल्या.

