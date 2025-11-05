आनंदाची बातमी! 'रब्बी पेरणीसाठी ७.८२ लाख शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार'; साेलापूर जिल्ह्यासाठी ६५२ कोटींचा निधी मिळणार

सोलापूर: ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी मदतीचे वाटप सुरू आहे. आता रब्बी हंगामात पेरणीसाठी राज्य शासनाने सोलापूर जिल्ह्यास ६५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. जिल्ह्यात ७ लाख ८२ हजार १२७ शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार (३ हेक्टरपर्यंत) रुपये मिळणार आहेत. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात महापूर व अतिवृष्टीमुळे ७ लाख ८२ हजार १२७ शेतकऱ्यांचे ६ लाख ५२ हजार ६५ हेक्टवरील पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यापोटी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वाटप केली आहे. रब्बी हंगामासाठी या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये प्रमाणे तीन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. .प्रत्येक तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांनी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या पोर्टलवर अपलोड करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील पाच जिल्ह्यांना २८४७ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर ६०८.९५ कोटी, हिंगोली ३४१.२८ कोटी, नांदेड ७२७.९३ कोटी, बीड ७०८ कोटी व जालना ४६१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...संकेतस्थळावर याद्या प्रसिद्ध करा..लाभार्थ्यांना मदत वाटप केल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा. यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदतीपोटी दिलेला निधी बॅंकांनी कर्ज खात्यात वळवू नये, यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी बॅंकांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्यात. या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.