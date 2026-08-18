Solapur History: जेऊरच्या मंदिरात सापडला ७०० वर्षांपूर्वीचा शिलालेख! कन्नड मजकुरातून उलगडतोय यादवकालीन इतिहास

सोलापूर : अक्कलकोट तालुक्यातील जेऊर येथील ऐतिहासिक काशिलिंग (महादेव) मंदिराच्या आवारातील पिंपळाच्या ओट्यावर तेराव्या शतकातील भग्न शिलालेख आढळून आला आहे. या शिलालेखाचा उर्वरित भाग असलेला शिलाखंड मात्र परिसरात कुठेही आढळून आलेला नाही. शिलालेखाचे वाचन करण्यात आले असून, त्यावरून या परिसराचे प्राचीन व ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट होत आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.शिलालेखाच्या वरच्या भागावर शिवलिंग, गाय, सूर्य-चंद्र आणि तलवार यांचे स्पष्ट कोरीवकाम आहे. त्याखाली कन्नड भाषेतील तीन ओळींचा मजकूर कोरलेला आहे. खालील मोठा शिळाभाग भग्न व गहाळ असल्याने सध्या केवळ या तीन ओळींचेच वाचन शक्य झाले आहे..लालेखाच्या सुरुवातीला बाणभट्टकृत ‘हर्षचरित’ या ग्रंथातील भगवान शिवाची स्तुती करणारा संस्कृत श्लोक कोरलेला आहे. ‘नमःतुंग शिरचुंबी चंद्र चामर चारवे त्रैलोक्य नगरारंभ मूळ स्तंबाय संभवेम्’ अर्थात, ज्याच्या मस्तकावरील चंद्र जणू चौरी ढाळत आहे आणि जो तिन्ही लोकांच्या नगररचनेचा मूळ आधारस्तंभ आहे, अशा भगवान शंभूला नमस्कार असो. श्लोकानंतर ‘स्वस्ती श्रीमथु या’ असा उल्लेख आढळतो. ‘या’ अक्षरावरून हा लेख यादवकालीन असण्याची दाट शक्यता असून, त्याचा काळ तेरावे शतक असावा, असा अंदाज आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .या संशोधकांचे योगदानया शिलालेखाचे यापूर्वीही वाचन झाले असण्याची शक्यता आहे. सध्या पुरातत्त्व अभ्यासक कृष्णा गुडदे यांनी शिलालेखाची छाप घेऊन प्रत्यक्ष कन्नड वाचन ‘कर्नाटक इतिहास अॅकॅडमी’चे अध्यक्ष डॉ. देवरकोंडा रेड्डी यांच्याकडून करून घेतले. या कार्यात मंदिराचे पुजारी तसेच सोलापूर येथील इतिहासप्रेमी चिन्मय बैद यांचे सहकार्य लाभले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.