सोलापूर

Solapur History: जेऊरच्या मंदिरात सापडला ७०० वर्षांपूर्वीचा शिलालेख! कन्नड मजकुरातून उलगडतोय यादवकालीन इतिहास

700 Year Old Inscription Found At Jeur Temple In Akkalkot: जेऊरच्या काशिलिंग मंदिरातील तेराव्या शतकातील कन्नड शिलालेखातून यादवकालीन राजकारण, धार्मिक जीवन आणि परिसराचे प्राचीन महत्त्व नव्याने उजेडात
700 Year Old Kannada Inscription Discovered At Jeur Temple Sheds Light On The Ancient Yadava Era And Historic Importance

700 Year Old Kannada Inscription Discovered At Jeur Temple Sheds Light On The Ancient Yadava Era And Historic Importance

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : अक्कलकोट तालुक्यातील जेऊर येथील ऐतिहासिक काशिलिंग (महादेव) मंदिराच्या आवारातील पिंपळाच्या ओट्यावर तेराव्या शतकातील भग्न शिलालेख आढळून आला आहे. या शिलालेखाचा उर्वरित भाग असलेला शिलाखंड मात्र परिसरात कुठेही आढळून आलेला नाही. शिलालेखाचे वाचन करण्यात आले असून, त्यावरून या परिसराचे प्राचीन व ऐतिहासिक महत्त्व स्पष्ट होत आहे.

Loading content, please wait...
temple
akkalkot
district
History
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com