Solapur News: 'साेलापूर शहरातील २१ ठिकाणांचा ८३ टन आजोरा हटविला'; १६ डंपर, १० जेसीबी यंत्रणेद्वारे साफसफाई

सोलापूर : महापालिकेच्यावतीने १६ डंपर आणि १० जेसीबीच्या साहाय्याने शहरातील विविध २१ ठिकाणाचे ८३ टन आजोरा हटविण्यात आला. स्वच्छ सोलापूर, सुंदर सोलापूर या मोहिमेत अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात रस्त्यावरील पडलेला आजोरा, मलबा, बांधकामातील अवशेष, कचरा उचलण्याची विशेष मोहीम दर शुक्रवारी व शनिवारी नियमितपणे राबविण्यात येत आहे. .या मोहिमेअंतर्गत आज शहरातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आजोरा उचलण्यात आला. घनकचरा विभागाच्या माध्यमातून १६ डंपर तसेच विभागीय कार्यालयांकडून १० जेसीबी अशी यंत्रसामग्री वापरण्यात आली. आज एकूण २१ ठिकाणहून सुमारे ८३ टन अजोरा उचलण्याचे काम करण्यात आले..या ठिकाणी राबविली मोहीमशहरातील बोरामणी नाका, दयानंद महाविद्यालय, होमकर नगर, हिप्परगा,हवामान केंद्र शांती नगर, मौलाना आझाद चौक आयएमएस शाळा, कुमठेकर हॉस्पिटल ते बंधानल मठ, कंबर तलाव मैदान अशोक नगर, शासकिय मैदान परिसर, अमृत नगर, बेघर सोसायटी सोशल कॉलेज रोड, फडकुले सभागृह समोर, मसीहा चौक ते वांगी रोड शानदार चौक ते लेप्रसी कॉलनी रोड या ठिकाणी अजोरा उचलण्यात आला. शहरातील २१ ठिकाणे आजोरामुक्त करण्यात आले.