सोलापूर

Solapur News: 'साेलापूर शहरातील २१ ठिकाणांचा ८३ टन आजोरा हटविला'; १६ डंपर, १० जेसीबी यंत्रणेद्वारे साफसफाई

Massive Cleanliness Operation in Solapur: स्वच्छ सोलापूर, सुंदर सोलापूर या मोहिमेत अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात रस्त्यावरील पडलेला आजोरा, मलबा, बांधकामातील अवशेष, कचरा उचलण्याची विशेष मोहीम दर शुक्रवारी व शनिवारी नियमितपणे राबविण्यात येत आहे.
Solapur Municipal Corporation’s clean-up team removes 83 tons of garbage from 21 city locations using heavy machinery.

Solapur Municipal Corporation’s clean-up team removes 83 tons of garbage from 21 city locations using heavy machinery.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : महापालिकेच्यावतीने १६ डंपर आणि १० जेसीबीच्या साहाय्याने शहरातील विविध २१ ठिकाणाचे ८३ टन आजोरा हटविण्यात आला. स्वच्छ सोलापूर, सुंदर सोलापूर या मोहिमेत अतिरिक्त आयुक्त वीणा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात रस्त्यावरील पडलेला आजोरा, मलबा, बांधकामातील अवशेष, कचरा उचलण्याची विशेष मोहीम दर शुक्रवारी व शनिवारी नियमितपणे राबविण्यात येत आहे.

Loading content, please wait...
Municipal Corporation
district
city
drive
waste
garbage news
Not Cleanliness
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com