Solapur News: अक्कलकोटमध्ये आईवरून शिवी दिल्याने डोक्यात दगड घालून खून; दोन संशयितांना अटक; मध्यरात्री नेमकं घडलं काय?

सोलापूर: एका मित्राने दुसऱ्या मित्राला आईवरून शिवीगाळ केली. तिघांमध्ये वादावादी झाली आणि त्यात शेकुंबर महेबूब शेख (वय ३९, रा. समाधाननगर) खाली पडला. त्यावेळी श्रीकृष्ण देशमुख याने शेकुंबरच्या डोक्यात दगड घातला. त्यात शेकुंबरचा मृत्यू झाला. यात दोघांविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे.

रविवारी (ता. ८) मध्यरात्री अक्कलकोट रोडवरील समाधान नगरातील तिघे मित्र रात्री हॉटेलवर जेवणासाठी गेले होते. तिघांनीही फुल्ल मद्यपान केले होते. नशेतच खिशातील मोबाईल काढण्यावरून तिघांमध्ये वाद झाला. त्यात शेकुंबर याने श्रीकृष्ण देशमुख याला आईवरून शिवीगाळ केली. त्यानंतर मल्लिनाथ माशाळे याने शेकुंबरला चापट मारली. 

त्यावेळी तो खाली पडला आणि श्रीकृष्णने तेथील मोठा दगड शेकुंबरच्या डोक्यात जोरात दगड घातला. शेकुंबरच्या कानाजवळ दगड लागला आणि तो जागेवरच ठार झाला. पोलिसांना घटनेची खबर लागली आणि एमआयडीसी पोलिस घटनास्थळी पोचले.

पोलिसांनी श्रीकृष्ण देशमुख व मल्लिनाथ माशाळे यांना अटक केली. दोघेही नशेत असल्याने त्यांना न्यायालयात नेण्यात आले नाही. दोघांनाही आता उद्या (मंगळवारी) न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. संशयित आरोपी श्रीकृष्ण हा मोलमजुरी करतो तर मल्लिनाथ हा एका बॅंकेत कंत्राटी तत्त्वावर काम करतो. या खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश इंगळे तपास करीत आहेत.