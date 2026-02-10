सोलापूर

Solapur News: अक्कलकोटमध्ये आईवरून शिवी दिल्याने डोक्यात दगड घालून खून; दोन संशयितांना अटक; मध्यरात्री नेमकं घडलं काय?

सोलापूर: एका मित्राने दुसऱ्या मित्राला आईवरून शिवीगाळ केली. तिघांमध्ये वादावादी झाली आणि त्यात शेकुंबर महेबूब शेख (वय ३९, रा. समाधाननगर) खाली पडला. त्यावेळी श्रीकृष्ण देशमुख याने शेकुंबरच्या डोक्यात दगड घातला. त्यात शेकुंबरचा मृत्यू झाला. यात दोघांविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत खुनाचा गुन्हा दाखल झाला असून पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे.

