Sonali Kulkarni:'सोनाली कुलकर्णीकडून सिद्धेश्वर एक्स्प्रेसचे कौतुक'; समाज माध्यमात शेअर केला व्हिडिओ

Siddheshwar Express praised for comfort and facilities: सोलापुरात देवदर्शनासाठी येणाऱ्या आणि जाणाऱ्यासाठी ही अत्यंत सोयीची आहे. त्यामुळे या गाडीला अनेक प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद असतो. हा व्हिडिओ समाज माध्‍यमांवर व्‍हायरल होताच अनेक प्रवाशांनी यावर आपल्‍या उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया दिल्‍या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: मी भारतीय रेल्वेची फॅन आहे, असे म्हणत अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी यांनी सिद्धेश्वर एक्स्प्रेसचे कौतुक केले आहे. प्रवासा दरम्यानचा व्हिडिओ डब्यातूनच सहकाऱ्यांसह समाज माध्यमातून व्हायरल केला.

