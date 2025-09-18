सोलापूर

Solapur Crime: 'आदर्श नगरातील कुंटणखान्यावर छापा'; महिलेची सुटका, ग्राहकांना दाखवायचा मोबाईलमधील फोटो अन्‌...

Crime news Adarsh Nagar: नयन लॉजचा मालक भारत जाधव हा अनेक महिन्यांपासून अवैधरीत्या कुंटणखाना चालवत होता. पोलिसांनी छापा टाकला तेव्हा तेथे एकच पीडिता सापडली. पोलिसांनी अधिक चौकशी केली असता, लॉज मालकाने त्याच्याकडे वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांचे फोटो मोबाईलमध्ये काढून ठेवले होते.
Police raid in Adarsh Nagar exposes sex racket; woman rescued from brothel.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : शहरातील लक्ष्मीनारायण टॉकीजमागील आदर्श नगरातील नयन लॉजवर कुंटणखाना सुरू असल्याची खबर पोलिसांना मिळाली होती. त्यावरुन अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या पथकाने छापा टाकला. त्यावेळी तेथे एक पीडिता आढळली. पोलिसांनी तिची सुटका केली असून लॉज मालक भारत पांडुरंग जाधव (वय ५८) याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याला न्यायालयाने २० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.

