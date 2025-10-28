सोलापूर

Pandharpur Kartiki Yatra: पंढरपूर कार्तिकी यात्रेसाठी ११५० जादा बस; वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी प्रशासन सज्ज; उद्यापासून ६ नोव्हेंबरपर्यंत सेवा

Pandharpur Gears Up for Kartiki Yatra: राज्यभरातील व्यापारी पंढरपूरला येतात. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांतून कार्तिकी एकादशीसाठी भाविकांची मोठी रीघ लागते. या कालावधीत होणाऱ्या गर्दीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी एसटी प्रशासनाने सुमारे ११५० जादा गाड्यांचे नियोजन केले आहे.
MSRTC buses lined up in Pandharpur to transport devotees for the Kartiki Yatra.

सोलापूर : कार्तिकी एकादशीनिमित्त पंढरपूर येथे भरणाऱ्या यात्रेसाठी २९ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर या कालावधीत एसटीच्या ११५० जादा गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये सोलापूर विभागाच्या १५० गाड्यांचा समावेश आहे. वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी राज्य परिवहन महामंडळ सज्ज झाले आहे.

