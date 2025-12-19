Madan Jadhav: मंगळवेढा नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण: तहसीलदार मदन जाधव; आज मतदान पथके रवाना होणार!

-महेश पाटील सलगर बुद्रुक(जिल्हा सोलापूर ): मंगळवेढा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूकी साठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून आज मतदान पथके त्यांना नेमून दिलेल्या मतदान केंद्रावर रवाना होतील अशी माहिती तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...मतदान पथकांमध्ये राखीव सह एकूण 205 कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून त्यात राखीव सह 41 केंद्राध्यक्ष असतील. झोनल अधिकारी राखीव सह 6 असून प्रत्येक केंद्रावर मदतीसाठी 8 मास्टर ट्रेनर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंगळवेढा नगर परिषद अंतर्गत एकूण 31 मतदान केंद्र असून सर्व केंद्राची तपासणी करण्यात आली आहे..दिनांक 20 रोजी मतदानाच्या दिवशी सकाळी 6.30 वाजता मतदान प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत अभिरुप मतदान (मॉकपोल) घेतला जाणार असून त्यानंतर सकाळी 7.30 वाजता मतदानास सुरुवात केली जाईल. मतदान केंद्रावर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात केला असून कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे. मतदान केंद्राच्या 100 मीटर परिसरात कुणालाही प्रचार करता येणार नाही तसेच कोणतेही प्रचार साहित्य घेऊन येता येणार नाही..सायंकाळी 5.30 वाजता रांगेत उभा असलेल्या सर्वांचे मतदान होईपर्यंत मतदान प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. प्रभाग क्रमांक 9 वगळता इतर सर्व प्रभागात एकच नियंत्रण युनिट व बलेट युनिट राहणार असून प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये उमेदवारांची संख्या जास्त असल्याने तिथे 2 बलेट युनिट राहणार आहेत..माहुली घाटात १५० फूट दरीत कोसळली कार; चालकाचा जागीच मृत्यू, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, कारचा चक्काचूर...या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला एकूण 3 मते द्यायची असून एक मत अध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराला, दुसरे मत त्या प्रभागातील अ जागेच्या सदस्याला व तिसरे मत त्या प्रभागातील ब जागेच्या सदस्याला द्यावे लागणार आहे. तिसरे मत दिल्यानंतरच मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. याबाबत जनजागृती करण्यात आली असून मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावावा असे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी मदन जाधव यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.