सोलापूर

Madan Jadhav: मंगळवेढा नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण: तहसीलदार मदन जाधव; आज मतदान पथके रवाना होणार!

Mangalwedha Nagar Parishad Voting Arrangements: मंगळवेढा नगरपरिषद निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज, मतदान पथके रवाना
Mangalwedha Municipal Polls: Election Machinery Fully Prepared

Mangalwedha Municipal Polls: Election Machinery Fully Prepared

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-महेश पाटील

सलगर बुद्रुक(जिल्हा सोलापूर ): मंगळवेढा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूकी साठी प्रशासनाची तयारी पूर्ण झाली असून आज मतदान पथके त्यांना नेमून दिलेल्या मतदान केंद्रावर रवाना होतील अशी माहिती तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली.

mangalwedha
district
Municipal election
Tahsildar
Solapur

