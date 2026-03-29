Success Story: मुंबईत १५ वर्षे नोकरी केली, शेवटी गाव गाठत सुरू केला व्यवसाय; उभारली मसाले-सरबतची यशस्वी दुनिया!

माळीनगर : नोकरीचा सुरक्षित मार्ग सोडून व्यवसायाच्या अनिश्चित वाटेवर धाडसाने पाऊल टाकणाऱ्या येथील ऋषिकेश सतीश झगडे यांनी आज स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. खडे मसाले व सरबत पॅकिंगच्या व्यवसायातून त्यांनी स्वतःचा ब्रँड उभा करत यशस्वी उद्योजक म्हणून नाव कमावले आहे. त्यांची ही यशोगाथा आजच्या तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..बी.टेक. (मेकॅनिकल) शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर झगडे यांनी सुमारे १५ वर्षे मुंबईत नोकरी केली. मात्र, संसाराची जबाबदारी सांभाळताना स्वतःचे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी अडीच वर्षांपूर्वी नोकरी सोडून व्यवसायात उतरण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला अवघ्या ३०० स्क्वेअर फूट जागेत सुमारे पाच लाख रुपयांची गुंतवणूक करून त्यांनी जिरे, मोहरी, ओवा यांसारख्या खड्या मसाल्यांच्या पॅकिंग व्यवसायाला सुरुवात केली. .सुरुवातीपासूनच गुणवत्ता व दर्जावर भर देत ग्राहकांना ५ ते १० रुपयांच्या परवडणाऱ्या पॅकिंगमध्ये उत्पादने उपलब्ध करून दिली. त्यांच्या या प्रामाणिक प्रयत्नांना चांगला प्रतिसाद मिळाला असून आज त्यांची उत्पादने पाच जिल्ह्यांत विक्रीस आहेत. व्यवसायात मिळालेल्या यशानंतर त्यांनी दोन वर्षांतच विस्तार करत सुमारे ३० लाखांची गुंतवणूक केली. भाड्याने जागा घेऊन पत्राशेड उभारून त्यांनी सरबत उत्पादन क्षेत्रातही प्रवेश केला. पेप्सी, लेमन व ऑरेंज फ्लेव्हरमध्ये ५ रुपयांच्या ग्लास पॅकिंगमधील सरबत त्यांनी बाजारात आणले आहे..या सरबत निर्मितीत स्वच्छता व गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. स्वतःच्या आरओ प्लांटमधील शुद्ध पाणी, शंभर टक्के साखरेचा वापर आणि आधुनिक पॅकिंग मशिनरीमुळे उत्पादनाला ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. सध्या सोलापूर जिल्ह्यात त्यांच्या सरबताची मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे. त्यांच्या उत्पादनांपैकी सुमारे ९० टक्के उत्पादने ही ५ ते १० रुपयांच्या किमतीतील असून सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडणारी आहेत. या व्यवसायात सध्या पाच कामगार कार्यरत आहेत..नोकरीपेक्षा व्यवसायातही मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत, हे झगडे यांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे. धाडस, चिकाटी आणि गुणवत्तेवर विश्वास ठेवल्यास यश निश्चित मिळते, असा संदेश त्यांनी दिला आहे..तरुणांनी सुरुवातीलाच मोठी गुंतवणूक करण्यापेक्षा कमी भांडवलातून व्यवसाय सुरू करावा आणि टप्प्याटप्प्याने विस्तार करावा.- ऋषिकेश झगडे, माळीनगर.