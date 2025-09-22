सोलापूर

Shivarastra Opened: 'तब्बल १५ वर्षांनंतर नेमतवाडीचा शिवरस्ता झाला खुला'; शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांचा रहदारीचा मार्ग झाला मोकळा

Shiv Road Opens After 15 Years: पंढरपूरचे तहसीलदार सचिन लंगोटे यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेऊन बंद असलेला रस्ता शेतकऱ्यांसाठी खुला केला आहे. करकंब ते नेमतवाडी या दोन गावांच्या शिवेवरचा साडेतीन किलोमीटर रस्त्यावर स्थानिक शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण करून तो रस्ता बंद केला होता.
Nematawadi farmers rejoice as the Shiv road reopens after 15 years, easing transportation and connectivity.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर: गेल्या पंधरा वर्षांपासून अतिक्रमित झालेला नेमतवाडी-करकंब या दोन गावांचा शिवरस्ता अखेर खुला करण्यात आला आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढल्याने रस्त्याने आता मोकळा श्वास घेतला आहे. येथील शिव रस्ता खुला झाल्याने या भागातील जवळपास १०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा रहदारीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

