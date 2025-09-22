Shivarastra Opened: 'तब्बल १५ वर्षांनंतर नेमतवाडीचा शिवरस्ता झाला खुला'; शंभरहून अधिक शेतकऱ्यांचा रहदारीचा मार्ग झाला मोकळा

पंढरपूर: गेल्या पंधरा वर्षांपासून अतिक्रमित झालेला नेमतवाडी-करकंब या दोन गावांचा शिवरस्ता अखेर खुला करण्यात आला आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढल्याने रस्त्याने आता मोकळा श्वास घेतला आहे. येथील शिव रस्ता खुला झाल्याने या भागातील जवळपास १०० हून अधिक शेतकऱ्यांचा रहदारीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .पंढरपूरचे तहसीलदार सचिन लंगोटे यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेऊन बंद असलेला रस्ता शेतकऱ्यांसाठी खुला केला आहे. करकंब ते नेमतवाडी या दोन गावांच्या शिवेवरचा साडेतीन किलोमीटर रस्त्यावर स्थानिक शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण करून तो रस्ता बंद केला होता. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांची गैरसोय झाली होती. .हा शिवरस्ता जाण्या येण्यासाठी खुला करावा, अशी मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे केली होती. त्यानंतर शनिवारी (ता. २०) तहसीलदार सचिन लंगोटे, करकंब मंडल अधिकारी राजेंद्र वाघमारे यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन हा रस्ता सर्वांसाठी खुला केला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.यावेळी करकंब नेमतवाडी, करोळे, उंबरे येथील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व शेतकरी उपस्थित होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद असलेला शिवरस्ता रहदारीसाठी खुला झाल्याने या भागातील शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.