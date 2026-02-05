सोलापूर

Solapur News: प्रशासकांनी करून दाखवले; आता जबाबदारी नगरसेवकांची प्रभावी कामे, सोलापूर शहराच्या समतोल विकासाला गती!

Solapur Municipal Corporation building symbolising the transition from administration to elected representatives.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
-प्रमिला चोरगी

सोलापूर : महापालिकेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजापासून नागरिकांच्या तक्रारींच्या निपटाऱ्यापर्यंत प्रभावी ऑनलाइन प्रणाली उभारणे, समांतर जलवाहिनी, पाणीपुरवठ्यासाठी अंतर्गत वितरण व्यवस्थेत सुधारणा, रस्ते विकास व ड्रेनेजसारख्या मूलभूत सुविधांची प्रभावी अंमलबजावणी अशा विविध कामांमुळे गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत सोलापूर शहराच्या समतोल विकासाला गती मिळाली आहे. पाण्यापासून ते प्राण्यांपर्यंतच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून, हा विकास अधिक वेगाने पुढे नेण्याची जबाबदारी आता नूतन महापौर व नगरसेवकांवर येऊन ठेपली आहे.

