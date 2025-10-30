Solapur News: साेलापुरात महापूर ओसरला; लांबोटी पुलाची तपासणी पूर्ण; तिऱ्हे, वडकबाळ पुलांचीही तपासणी सुरू

सोलापूर: सप्टेंबर महिन्यात सीना नदीस आलेल्या पुराने लांबोटी (ता. मोहोळ), तिऱ्हे (ता. उत्तर सोलापूर) व वडकबाळ (ता. दक्षिण सोलापूर) पुलास स्पर्श करून पाणी गेले. इतिहासात पहिल्यांदाच इतके पाणी आल्याने पुलास काही धोका झाला आहे का? याची तपासणी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात लांबोटी पुलाची तपासणी पूर्ण झाली असून अद्याप अहवाल आला नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे प्रकल्प संचालक स्वप्नील कासार यांनी सांगितले..Bribery Action:'नगरमध्ये महावितरणचा वायरमन लाचेच्या जाळ्यात'; सौर कृषिपंप सर्वेक्षणासाठी शेतकरी मेटाकुटीला अन्...सीना नदीस आलेल्या पुरामुळे पुलांची तपासणी करण्यात येत आहे. भविष्यात कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, यासाठी काळजी घेण्यात येत आहे. पुलाची निर्मिती करताना मागील १०० वर्षांत नदीपात्रात जी पाणीपातळी आली होती, त्याहून अधिक १० मीटर उंचीवर पुलाची उभारणी करण्यात येत आहे. त्यानुसारच लांबोटी, तिऱ्हे व वडकबाळ पुलाची उभारणी केली आहे. तीनही पुलाच्या गर्डरला पाणी लागल्याने धोक्याची शक्यता असल्यानेच तपासणी करण्यात आली आहे..पुराच्या पाण्यामुळे पुलास काही धोका होण्याची शक्यता आहे का? याची तपासणी करण्यात येत आहे. यासाठी महामार्ग विभागाच्या अभियंत्यांची विशेष टीम तपासणी करत आहे. लांबोटी पुलाची तपासणी झाली आहे. तिऱ्हे पुलाची तपासणी सुरू असून पुढील आठवड्यात वडकबाळ पुलाची तपासणी होईल. पण प्राथमिक अंदाजानुसार कोणताही धोका झाला नसल्याचे दिसते. तीनही पुलांचा एकत्रित अहवाल आल्यानंतर याबाबत सांगता येईल.- स्वप्नील कासार, प्रकल्प संचालक राष्ट्रीय महामार्ग..President Draupadi Murmu: तुम्हाला पाहून माझ्यातला शिक्षक जागा झाला; राष्ट्रपती मुर्मूंकडून बागूल यांना बॅच प्रदान...या बाबीची होणार तपासणी...पुराच्या पाण्याने पुलास नेमका काय धोका झाला आहे.गर्डरला पाणी स्पर्श करून गेल्याने गर्डरला भविष्यात धोका निर्माण होणार आहे का?पाण्याचा वेग खूप असल्याने पुलाचे पिलर मजबूत आहेत का किंवा काही परिणाम झाला आहे का?पाण्याच्या प्रवाहाने पुलाचे आयुर्मान कमी होण्याची शक्यता आहे का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.