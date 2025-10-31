Solapur Accident: देवदर्शन अन् काळाचा घाला ! 'बल्करच्या धडकेत दुचाकीवरील महिला ठार'; अक्कलकोट रोडवरील घटना..

सोलापूर: बोरामणी येथून देवदर्शन करून गावी जाताना अक्कलकोट रोडवरील शांती चौकात दुचाकीस्वाराचा अपघात झाला. सिमेंटच्या बल्करला कट लागला आणि दुचाकीवरील (एमएच १३, डीजे ९१७८) महिला चाकाखाली आली. गंभीर जखमी होऊन त्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे. जयश्री अरुण जाधव (वय ४५, तेलगाव सीना, ता. उत्तर सोलापूर) असे मयत महिलेचे नाव आहे..माेठी बातमी! अपात्र गुरुजींचा दुर्गम भागात ‘कोंबडा’; सातारा जिल्ह्यातील १८५ जणांना शिक्षेची बदली...सकाळी पतीसोबत घरातून बाहेर पडलेले पती-पत्नी बोरामणी येथे देवदर्शनासाठी गेले होते. दर्शनानंतर घराकडे जात असताना पती-पत्नी दुचाकीवरून शांती चौकात आले. तेथून गावाकडे वळण घेताना सिमेंट बल्करचा दुचाकीला कट लागला. दुचाकीवरील जयश्री जाधव बल्करच्या चाकाखाली आल्या आणि त्या जागीच ठार झाल्या. .पती अरुण जाधव हेही जखमी झाले. त्यांना पोलिसांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. नातेवाईकांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये गर्दी केली होती. मयत जयश्री यांच्या पश्चात दोन मुले, एक मुलगी आहे. दरम्यान, तीन दिवसांपूर्वी बाजार समितीजवळील चंदन काटा येथे अपघात होऊन एक महिला ठार झाली होती..Bribery Action:'बिल काढण्यासाठी लाच मागणारा विस्ताराधिकारी जाळ्यात'; साेलापुरात खळबळ, दोन हजार घेताना सापडला...रस्त्यावरील खडी बनली ‘काळ’शांती चौकातून वळण घेताना दुचाकीस्वार तेथील खड्ड्याजवळील खडीवरून घसरला. दुचाकीवरील महिलेचे डोके व हात बल्करच्या चाकाखाली गेला. तर त्यांचे पती अरुण जाधव विरुद्ध दिशेला पडले, अशी माहिती प्रत्यक्षदर्शींनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.