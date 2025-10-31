सोलापूर

Solapur Accident: देवदर्शन अन् काळाचा घाला ! 'बल्करच्या धडकेत दुचाकीवरील महिला ठार'; अक्कलकोट रोडवरील घटना..

Tragic Accident on Akkalkot Road: सिमेंटच्या बल्करला कट लागला आणि दुचाकीवरील (एमएच १३, डीजे ९१७८) महिला चाकाखाली आली. गंभीर जखमी होऊन त्या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे. जयश्री अरुण जाधव (वय ४५, तेलगाव सीना, ता. उत्तर सोलापूर) असे मयत महिलेचे नाव आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
