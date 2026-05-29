Solapur Protest: शेतकऱ्यांनी प्रशासनाचा तोंडी प्रस्ताव फेटाळला; गोकूळ कारखान्याविरुद्ध आंदोलन, लेखी दिल्याशिवाय माघार नाही

उ.सोलापूर : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील धोत्री येथील गोकूळ साखर कारखान्याकडे १३० कोटी रुपयांचे ऊस बिल थकल्याने धाराशिव, सोलापूर जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांचे पूनम गेटजवळ आंदोलन सुरू आहे. आज (गुरुवारी, ता. २८) आंदोलनाचा चौथा दिवस होता. थकीत ऊस बिलासंदर्भात दोन महिन्यांत कारवाई पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या उसाची रक्कम दिली जाईल, हा प्रशासनाचा प्रस्ताव ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी फेटाळत आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला..गुरुवारी सकाळी दहा वाजता तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन गोकूळ कारखान्यावर कारवाई करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरात लवकर पैसे जमा करण्याचे आश्वासन देत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, शेतकऱ्यांनी आधी खात्यात बिले जमा करावीत. त्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले..तहसीलदार जमदाडे आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात एकमत न झाल्याने तहसीलदार जमदाडे हे परत गेले. त्यानंतर आंदोलनस्थळी धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांनी भेटी देऊन आंदोलनास पाठिंबा दिला. तसेच शेतकऱ्यांची बिले मिळावीत, यासाठी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेन यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रात्री आठ वाजता प्रांताधिकारी दीपक शिंदे यांच्यासह जमदाडे यांनी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, शेतकरी लेखी आश्वासनाशिवाय माघार घेणार नाहीत, या मागणीवर ठाम राहिले..काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांनी दिली भेटकाँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सातलिंग शटगार यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले. तसेच थकीत ऊसबिलासाठी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. यावेळी उपाध्यक्ष मोतीराम चव्हाण, गजानन चक्कीकोरे, रेणुका बिराजदार, राघवेंद्र बिराजदार, देवेंद्र सैनसाखळे, मृत्यूज काझी, प्रशांत कांबळे, उत्तमकुमार कांबळे आदी उपस्थित होते..पाणी, शौचालयाची व्यवस्था कराथकीत बिलासाठी धाराशिव, सोलापूर जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी आंदोलनास बसले आहेत. संविधानिक मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी, शौचालयांची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्याकडे जिल्हा प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे.