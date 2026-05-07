Solapur Agriculture Loan News: साेलापूर जिल्ह्यातील शेतीसाठी १० हजार कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा, उद्दिष्टाच्या १०२ टक्के कर्ज, उद्योगासाठी दिले ५ हजार ५२७ कोटी!

सोलापूर : जिल्ह्यातील शेतीला चालना देण्यासाठी वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यात २०२५-२६ साठी ९ हजार ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत, खासगी राष्ट्रीयकृत, डीसीसी बँक, स्मॉल फायनान्स यांनी तब्बल १० हजार ८६ कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला आहे. त्यामध्ये ४ हजार ५१२ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज तर ५ हजार ५७३ कोटी रुपयांचे शेतीसाठी मुदत कर्जवाटप केले आहे. आराखड्यात दिलेल्या उद्दिष्ठाच्या १०२ टक्के कर्जपुरवठा करण्यात जिल्ह्यातील बँका यशस्वी झाल्या आहेत. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होण्यास यामुळे मोठी मदत झाली आहे. जिल्ह्यातील लघु व मध्यम उद्योगासाठी या आराखड्यात ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली होती. उद्योगासाठीही उद्दिष्ठापेक्षा जास्त कर्जपुरवठा करण्यात बँका यशस्वी झाल्या आहेत..जिल्ह्यात बँकांनी ५ हजार ५२७ कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला आहे. जिल्ह्यातील लघु व मध्यम उद्योगाला यामुळे मोठे आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. जिल्ह्यासाठी २०२५-२६ मध्ये १५ हजार ३०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात १६ हजार ५६५ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. उद्दिष्टाच्या १०८ टक्के यावर्षी कर्जपुरवठा झाला आहे..या वर्षीच्या आराखड्याकडे लक्षजिल्ह्यासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक पतपुरवठा आराखडा अद्याप मंजूर झालेला नाही. आगामी खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने पीक कर्जवाटपाला सुरुवात झालेली आहे. राज्यस्तरावरील आराखडा मंजूर झाल्यानंतर जिल्हा पातळीवरील आराखडा मंजूर केला जातो. अद्याप राज्याचा आराखडा मंजूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक झालेली नाही. ही बैठक झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याचा आराखडा मंजूर केला जाणार आहे..शेतीसाठी कर्जवाटप करणाऱ्या टॉप फाईव्ह बँकाबँक ऑफ इंडिया : १ हजार ३१८ कोटीडीसीसी बँक : १ हजार २७३ कोटीस्टेट बँक ऑफ इंडिया : १ हजार २२४ कोटीबँक ऑफ महाराष्ट्र : ९८९ कोटीबँक ऑफ बडोदा : ८१९ कोटी.Document Registration: मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय; राज्यात ६० खासगी दस्तनोंदणी केंद्रे सुरू होणार, प्रक्रिया आता खासगी हातात! .उद्योगाला कर्जवाटप करणाऱ्या टॉप फाईव्ह बँकाआयसीआयसीआय बँक : ८९२ कोटीएचडीएफसी बँक : ६९० कोटीबँक ऑफ इंडिया : ६०४ कोटीस्टेट बँक ऑफ इंडिया : ५९७ कोटीबँक ऑफ महाराष्ट्र : ५६६ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.