सोलापूर

Agriculture Officer Deepali Jadhav: सांगोल्यातील सहा मंडलांत अतिवृष्टी: कृषी अधिकारी दीपाली जाधव; पिकांच्या पंचनाम्यांना सुरवात

Sangola Farmers Hit by Excess Rainfall: तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे हातातोंडाशी आलेली पिके वाया गेली असून शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळख असलेल्या सांगोला तालुक्याला एवढ्या मोठ्या पावसाची सवयच नव्हती.
Government Officials Begin Crop Loss Survey in Sangola After Heavy Rains

Government Officials Begin Crop Loss Survey in Sangola After Heavy Rains

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगोला : सांगोला तालुक्यात एकूण ९ मंडलांपैकी ६ मंडलांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. अतिवृष्टी झालेल्या सहा मंडलांमध्ये तातडीने पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असून फक्त तीन मंडळे यातून वगळली आहेत. तथापि नदी, ओढ्यांच्या लगतच्या पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचेही पंचनामे करण्यात दिले आहेत, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी दीपाली जाधव यांनी दिली.

Loading content, please wait...
rain
sangola
district
rainy session
Solapur
Rainwater drainage issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com