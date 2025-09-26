Agriculture Officer Deepali Jadhav: सांगोल्यातील सहा मंडलांत अतिवृष्टी: कृषी अधिकारी दीपाली जाधव; पिकांच्या पंचनाम्यांना सुरवात

सांगोला : सांगोला तालुक्यात एकूण ९ मंडलांपैकी ६ मंडलांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे. अतिवृष्टी झालेल्या सहा मंडलांमध्ये तातडीने पिकांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले असून फक्त तीन मंडळे यातून वगळली आहेत. तथापि नदी, ओढ्यांच्या लगतच्या पूरपरिस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचेही पंचनामे करण्यात दिले आहेत, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी दीपाली जाधव यांनी दिली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे हातातोंडाशी आलेली पिके वाया गेली असून शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. दुष्काळग्रस्त म्हणून ओळख असलेल्या सांगोला तालुक्याला एवढ्या मोठ्या पावसाची सवयच नव्हती. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून सतत होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पिके वाया गेली आहेत. .अतिवृष्टी झालेल्या शिवणे, हातीद, सोनंद, महूद, कोळा व संगेवाडी या मंडळांमध्ये नुकसान झालेल्या पिकांचे त्वरित पंचनामा करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. अनेक गावांमध्ये पंचनाम्यांना सुरुवातही झाली आहे. तर सांगोला, जवळा आणि नाझरे या तीन मंडळांमध्ये अतिवृष्टी न झाल्यामुळे सध्या पंचनामे होणार नाहीत. तथापि, नदी-ओढ्यांमुळे पूरस्थिती निर्माण झालेल्या गावांमध्ये स्वतंत्र पंचनामा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत..तालुक्यात मका, बाजरी, डाळिंब, केळी आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून अनेकांच्या घरांमध्ये व गायींच्या गोठ्यांमध्ये पाणी शिरले आहे. नुकसानीचा अचूक अंदाज पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतरच समोर येणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .आकडेवारीच्या खेळापेक्षा सरसकट मदतीची मागणीसांगोला तालुक्यात यावेळी कधी नाही, एवढा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे. कोणत्या मंडलांत किती पाऊस झाला? या आकडेवारीच्या खेळामध्ये सरकारने न पडता शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी मदत दिली जावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.