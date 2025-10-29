सोलापूर

Solapur News: 'साेलापूर जिल्ह्यात कृषी सेवा केंद्रे बंद'; ४० कोटींचा व्यवहार ठप्प; राज्यव्‍यापी लाक्षणिक संप, साथी पोर्टलला विरोध

Statewide Symbolic Strike: केंद्र सरकारने खतानंतर आता बियाणे विक्री व वितरण साथी पोर्टलद्वारे करणे बंधनकारक केले आहे. सर्व बियाणे उत्पादक, वितरक आणि विक्रेत्यांसाठी ही प्रणाली अनिवार्य आहे.
Farm Input Shops Closed in Solapur; Dealers Oppose Government’s Saathi Portal Policy

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: साथी पोर्टलच्या विरोधात महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाईड्स, सीड्स डीलर्स असोसिएशनने पुकारलेल्या राज्यव्यापी लाक्षणिक बंदमुळे मंगळवारी (ता. २८) जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रेही बंद राहिली. सर्व विक्रेत्यांनी दुकाने बंद ठेवून या संपात सहभाग नोंदवल्याने सुमारे ३०-४० कोटींचा व्यवहार ठप्प झाला.

