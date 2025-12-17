सोलापूर

Solapur politics: अजय दासरींनी युवती सेनेत लुडबूड करू नये: शिवसेना ठाकरे युवती सेना जिल्हाप्रमुख पूजा खंदारे, पक्षात राहूनच पक्षाशी गद्दारी!

District level political controversy Maharashtra: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेत अंतर्गत कलह; पूजा खंदारे यांचा अजय दासरींवर युवती सेनेत लुडबूड व गद्दारीचा आरोप
Political Stir in District as Pooja Khandare Slams Ajay Dasari

Political Stir in District as Pooja Khandare Slams Ajay Dasari

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील अंतर्गत कलह व मतभेद काही केल्या मिटण्याची चिन्हे नाहीत. ऐन महापालिका निवडणुकीत पक्षातील अंतर्गत वाद दैनंदिन चव्हाट्यावर येत आहेत. काहींनी पक्ष सोडून गद्दारी केली असली, तरी प्रा. अजय दासरी हे पक्षात राहूनच पक्षाशी गद्दारी करत आहेत, असा खळबळजनक आरोप युवती सेना जिल्हाप्रमुख पूजा खंदारे यांनी केला आहे. जिल्हाप्रमुख दासरी यांना घरचा आहेर देतानाच खंदारे यांनी, दासरी यांनी युवती सेनेत लुडबूड करू नये, असा थेट वार केला आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
political
district
Maharashtra Politics
CM Uuddhav Thackeray
Political Controversy
controversy
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com