Solapur politics: अजय दासरींनी युवती सेनेत लुडबूड करू नये: शिवसेना ठाकरे युवती सेना जिल्हाप्रमुख पूजा खंदारे, पक्षात राहूनच पक्षाशी गद्दारी!

सोलापूर: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील अंतर्गत कलह व मतभेद काही केल्या मिटण्याची चिन्हे नाहीत. ऐन महापालिका निवडणुकीत पक्षातील अंतर्गत वाद दैनंदिन चव्हाट्यावर येत आहेत. काहींनी पक्ष सोडून गद्दारी केली असली, तरी प्रा. अजय दासरी हे पक्षात राहूनच पक्षाशी गद्दारी करत आहेत, असा खळबळजनक आरोप युवती सेना जिल्हाप्रमुख पूजा खंदारे यांनी केला आहे. जिल्हाप्रमुख दासरी यांना घरचा आहेर देतानाच खंदारे यांनी, दासरी यांनी युवती सेनेत लुडबूड करू नये, असा थेट वार केला आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.लवकरच पक्षातून दासरींना नारळ देण्यात येईल, असा खळबळजनक दावा देखील खंदारे यांनी केला आहे. युवती पदाधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा दावाही त्यांनी केला. प्रा. अजय दासरी यांनी पक्षातील युवती पदाधिकाऱ्यांना माझ्यासोबत (खंदारे यांच्यासोबत) काम न करण्याची तंबी दिली आहे. .जर पूजा खंदारे यांच्यासोबत काम केले, तर तुम्हाला निवडणुकीत उमेदवारी मिळणार नाही, असे सांगून पदाधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम दासरी करत असल्याचे खंदारे यांनी म्हटले आहे. दासरी यांनी युवती सेनेच्या कामकाजात विनाकारण लुडबूड करू नये, असा सज्जड दमही खंदारे यांनी दिला आहे. पक्षाची ध्येयधोरणे राबविण्याऐवजी पदाधिकाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे काम त्यांच्याकडून होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...वरिष्ठांकडूनच दासरींच्या ‘निरोप समारंभा’चे संकेतया सर्व प्रकरणाची माहिती पक्षाच्या वरिष्ठांपर्यंत पोचली असल्याचे पूजा खंदारे यांनी सांगितले. वरिष्ठांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली आहे. ज्याप्रमाणे त्यांनी गद्दारीचे धोरण अवलंबले आहे, ते पाहता लवकरच त्यांचा ‘निरोप समारंभ’ मोठ्या उत्साहात पार पडणार आहे, असे सूचक विधान खंदारे यांनी केल्याने सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.