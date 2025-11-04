सोलापूर

Akkalkot News: 'अक्कलकोट तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायतींना मिळणार स्वतंत्र इमारत'; एक कोटी पाच लाख निधी मंजूर; आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचा पुढाकार

Akkalkot Development Boost: अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघातील ५ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या पाठपुराव्याने मंजूर झाल्याने या पाच ग्रामपंचायतींना नजीकच्या काळात स्वतंत्र इमारत उपलब्ध होणार आहे.
“MLA Sachin Kalyanshetti’s initiative brings ₹1.05 crore fund — five Gram Panchayats in Akkalkot to get their own buildings.”

सकाळ वृत्तसेवा
अक्कलकोट: अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्रातील पाच ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी एक कोटी पाच लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी दिली.

