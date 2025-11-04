Akkalkot News: 'अक्कलकोट तालुक्यातील पाच ग्रामपंचायतींना मिळणार स्वतंत्र इमारत'; एक कोटी पाच लाख निधी मंजूर; आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचा पुढाकार

अक्कलकोट: अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्रातील पाच ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी एक कोटी पाच लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी दिली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.तालुक्यातील अंकलगे, शावळ, भोसगे, संगदरी, या चार ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी २० लाख तर तांदूळवाडी ग्रामपंचायतीला २५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही अशा ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरू आहे. ग्रामीण भागासाठी पायाभूत सुविधांची असणारी आवश्यकता व त्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या स्त्रोतांची मर्यादा विचारात घेऊन योजनेच्या निधी निकषात बदल करून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. .त्यानुसार प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघातील ५ ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या पाठपुराव्याने मंजूर झाल्याने या पाच ग्रामपंचायतींना नजीकच्या काळात स्वतंत्र इमारत उपलब्ध होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचे सहकार्य लाभल्याचे कल्याणशेट्टी यांनी सांगितले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करण्यासाठी मी सदैव प्रयत्नशील आहे. गावचा कारभार करताना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी पाठपुरावा करून सदर पाच ग्रामपंचायतींना एकूण एक कोटी पाच लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. यामुळे या पाच ग्रामपंचायतीतून ग्रामस्थांना अधिक चांगली सेवा देता येईल.- सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार, अक्कलकोट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.