Akkalkot Rain Update: 'अक्कलकोटला पुन्हा मुसळधार; पंचनामे सुरू', ढगफुटीसदृश पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची आमदार कल्याणशेट्टींकडून पाहणी

अक्कलकोट: अक्कलकोट शहर व तालुक्यातील काही भागात सलग तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी दुपारनंतर मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. यामुळे पूर्वपदावर येत असलेले जनजीवन पुन्हा विस्कळित झाले आहे. अक्कलकोट शहराला लागून असलेल्या समर्थ नगरमध्ये आजच्या पावसामुळे तळ्याचे स्वरूप आलेले होते. ओढे भरून मोठ्या प्रमाणात वाहत होते..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.गुरुवारी झालेल्या ढगफुटीचा व नुकसानीचा अंदाज आमदार व प्रशासकीय अधिकारी घेत असताना पुन्हा मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. पिके, घरे, रस्ते, पुलांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी दोन दिवसांपासून करीत आहेत.आज दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास अक्कलकोट शहरात ग्रामीण भागातील काही भागात मुसळधार पावसाने पुन्हा हजेरी लावली. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी शेतात, चिखलात वाट काढत शेतीच्या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्याकडून घेतली. अनेक गावातील शेतात नदी नाले ओढे व तलावाचे पाणी घुसल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतातील माती वाहून गेली आहे, शेतीचे बांध तुटले आहेत तसेच पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आणि त्यांच्या शेतात पाणी उभे राहिले आहे. अनेकांचे पशुधन पाण्यात वाहून गेले..सर्व नुकसानीचे पंचनामे तत्काळ करून शासनाकडे सादर करावेत अशी सूचना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आ. कल्याणशेट्टी यांनी केली. या नुकसान पाहणी दौऱ्यात तहसीलदार विनायक मगर, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी शंकर कवितके, पीडब्ल्यूडीचे अमोल खमीतकर, तालुका कृषीअधिकारी चंद्रकांत मंगरुळे, वीज वितरण कंपनीचे राजू आडम यांच्यासह माजी जि. प. सदस्य आनंद तानवडे, महेश हिंडोळे, भाजप अक्कलकोट मंडळ अध्यक्ष प्रदीप पाटील, चपळगाव, वागदरी मंडळाचे अध्यक्ष अमोल हिप्परगी, शिरवळचे आप्पासाहेब बिराजदार, दयानंद बिडवे आदी उपस्थित होते..कुरनूरचे तीन दरवाजे उघडलेकुरनूर धरणाचे तीन दरवाजे उघडण्यात आले असून ४५० क्युसेक वेगाने खाली पाणी सोडण्यात येत आहे. पाटबंधारे विभागाकडून जुन्या काळात बांधण्यात आलेल्या कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे व अरुंद पुलावर पाणी गेल्याने तालुक्यामध्ये बनजगोळ, रुद्देवाडी बंधारा येथील पोचमार्गाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब 'स्मार्ट' की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.धोकादायक पुलावरूनची वाहतूक बंदअक्कलकोट ते बणजगोळ हा रस्ता अतिवृष्टीमुळे बंद झाला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्वरित तातडीने दुरुस्ती करून वाहतुकीयोग्य केला. तसेच बादोले ते शिरवळ रस्त्यावरील पुलाच्या पोचमार्गाची मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. रस्त्याच्या बाजूने सुरक्षा उपाय करून पाईपमधील गाळ काढून मोकळे केले. यासाठी शिरवळ ग्रामस्थानी विशेष परिश्रम घेतले.रुद्देवाडी, सातनदूधनी या रस्त्याची पाहणी पीडब्ल्यूडी विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनोज ठाकरे यांनी करून सूचना दिल्या. सध्या रस्त्यावर वाहतूक बंद असून पाटबंधारे विभागाच्या बंधाऱ्याच्या पोचमार्गाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..