Akkalkot Rain Update: 'अक्कलकोटला पुन्हा मुसळधार; पंचनामे सुरू', ढगफुटीसदृश पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची आमदार कल्याणशेट्टींकडून पाहणी

Heavy Rain Lashes Akkalkot Again: अक्कलकोट शहरात ग्रामीण भागातील काही भागात मुसळधार पावसाने पुन्हा हजेरी लावली. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी शेतात, चिखलात वाट काढत शेतीच्या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्याकडून घेतली. अनेक गावातील शेतात नदी नाले ओढे व तलावाचे पाणी घुसल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.
Akkalkot lashed by heavy rain; MLA Kalyanshetti inspects flood damage, panchnamas started.

सकाळ वृत्तसेवा
अक्कलकोट: अक्कलकोट शहर व तालुक्यातील काही भागात सलग तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच शनिवारी दुपारनंतर मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. यामुळे पूर्वपदावर येत असलेले जनजीवन पुन्हा विस्कळित झाले आहे. अक्कलकोट शहराला लागून असलेल्या समर्थ नगरमध्ये आजच्या पावसामुळे तळ्याचे स्वरूप आलेले होते. ओढे भरून मोठ्या प्रमाणात वाहत होते.

