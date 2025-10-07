Akkalkot Municipality:'अक्कलकोट नगरपालिका नगराध्यक्षपदासाठी खुल्या प्रवर्गात शर्यथ'; सर्व पक्षांत इच्छुकांची भाऊगर्दी; भाजपकडे सर्वाधिक इच्छुक

-चेतन जाधवअक्कलकोट: अक्कलकोट नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्याने अनेक मातब्बर इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मागील थेट नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव होते. यंदा नगराध्यक्षपद खुले झाल्याने अनेक मातब्बर महिलांसह पुरुषही दावेदार आहेत..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.अक्कलकोट नगरपालिकेला मागील वेळेस ओबीसी महिला प्रवर्गातून भाजपच्या शोभा खेडगी या नगराध्यक्ष झालेल्या होत्या. खेडगी व कल्याणशेट्टी यांच्यामध्ये मतभेद झाल्याने खेडगी परिवार भाजपपासून दुरावला आहे. सध्या अक्कलकोटला सचिन कल्याणशेट्टी हे भाजपचे आमदार आहेत. तसेच तत्कालीन काँग्रेसचे मातब्बर नेते सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी काही महिन्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे. तर काँग्रेसचे धुरा तालुकाध्यक्ष मल्लिकार्जुन पाटील यांच्यावर आली आहे. यामुळे नगराध्यक्ष पदासाठी तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजपकडे राहण्याची शक्यता आहे..नगराध्यक्षपदाचा सर्वमान्य उमेदवार ठरवताना भाजपची दमछाक होणार आहे. भाजपकडून माजी नगरसेवक मिलन कल्याणशेट्टी, माजी उपनगराध्यक्ष महेश हिंडोळे, स्वामिनाथ हिप्परगी, राजशेखर हिप्परगी, विलास कोरे, मल्लिकार्जुन मसुती आदींची नावे चर्चेत आहेत. माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्या शिवसेनेकडून नावे गुपित ठेवण्यात येत असले तरी रईस टिनवाला यांचे नाव चर्चेत आहे. काँग्रेस पक्षाकडून माजी नगराध्यक्ष डॉ. सुवर्णा मलगोंडा, काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अशपाक बळोरगी, जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अरुण जाधव यांच्या पत्नी शैलशिल्पा जाधव आदींच्या नावांची चर्चा आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .भाजप अन् शिवसेना बलाढ्यअक्कलकोटमध्ये भाजप व शिवसेना बलाढ्य आहेत. काँग्रेसचे सिद्धाराम म्हेत्रे शिवसेनेत गेले असले तरी काँग्रेसचा पारंपारिक मतदार हा काँग्रेसकडे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धनुष्यबाणाकडे काँग्रेसचे मतदार वळविणे हे म्हेत्रे यांच्या पुढील आव्हान असणार आहे. माजी नगराध्यक्ष शोभा खेडगी व बसलिंगप्पा खेडगी यांनी सध्या भाजप, काँग्रेस, शिवसेना यांच्यापासून समांतर अंतर ठेवले असून ते कोणती भूमिका घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.