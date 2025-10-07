सोलापूर

Akkalkot Municipality:'अक्कलकोट नगरपालिका नगराध्यक्षपदासाठी खुल्या प्रवर्गात शर्यथ'; सर्व पक्षांत इच्छुकांची भाऊगर्दी; भाजपकडे सर्वाधिक इच्छुक

Akkalkot Mayor Election: अक्कलकोट नगरपालिकेला मागील वेळेस ओबीसी महिला प्रवर्गातून भाजपच्या शोभा खेडगी या नगराध्यक्ष झालेल्या होत्या. खेडगी व कल्याणशेट्टी यांच्यामध्ये मतभेद झाल्याने खेडगी परिवार भाजपपासून दुरावला आहे. सध्या अक्कलकोटला सचिन कल्याणशेट्टी हे भाजपचे आमदार आहेत.
Multiple aspirants from all parties vie for the Akkalkot Municipal Council mayor post, with BJP leading in numbers.

-चेतन जाधव

अक्कलकोट: अक्कलकोट नगरपालिकेचे नगराध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्याने अनेक मातब्बर इच्छुकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मागील थेट नगराध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव होते. यंदा नगराध्यक्षपद खुले झाल्याने अनेक मातब्बर महिलांसह पुरुषही दावेदार आहेत.

