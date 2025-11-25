सोलापूर

Solapur Crime: 'अक्कलकोट शहरात तीन लाखांची घरफोडी'; शिवाजीनगरात दोन कुलूप तोडून घटना

Major Theft in Akkalkot: अक्कलकोट शहरातील शिवाजीनगर परिसरात घरफोडीची गंभीर घटना समोर आली आहे. घरातील दोन कुलूप तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश करत तब्बल तीन लाखांचा ऐवज लंपास केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. चोरीच्या या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Three Lakh Rupees Looted in Akkalkot House Break-In; Shivajinagar Targeted

Three Lakh Rupees Looted in Akkalkot House Break-In; Shivajinagar Targeted

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अक्कलकोट: शहरातील शिवाजीनगर भागात अज्ञात चोरट्याने बंद घराच्या दाराचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश केला व कपाट फोडून त्यातील सुमारे तीन लाख दोन हजार किमतीचे सोन्या- चांदीचे दागिने चोरून नेले. ही घरफोडी रविवारी (ता. २३) रात्री दहा ते सोमवारी (ता. २४) सकाळी दहाच्या दरम्यान घडली.

Loading content, please wait...
crime
robbery
akkalkot
district
Housefull
Theft
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com