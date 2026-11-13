Akkalkot Fire: अक्कलकोटमध्ये सात ट्रक आगीच्या भक्ष्यस्थानी; अडीच ते तीन कोटींचे नुकसान, चालकांच्या प्रसंगावधानाने २० वाहने वाचली

अक्कलकोट शहर: दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी अक्कलकोट येथील सोलापूर रोडवरील हॉटेल समर्थ शिवनेरीच्या शेजारी असलेल्या मोकळ्या जागेत उभ्या सात मालट्रक व सिमेंट बल्कर ट्रकला आग लागून मोठे नुकसान झाले. मंगळवारी (ता. १०) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडलेल्या या दुर्घटनेत सहा ट्रक पूर्णतः जळून खाक झाले, तर एका ट्रकचे सुमारे ५० टक्के नुकसान झाले. या आगीत अंदाजे अडीच ते तीन कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. प्रसंगावधान साधून चालक रमेश जाधव याने पोलिसांच्या सूचनेनुसार काम करीत नऊ वाहने जळण्यापासून वाचवली. आगीपासून वेळीच वाहने हटवल्याने वीस ते पंचवीस ट्रक जळण्यापासून वाचल्याची माहिती प्रत्यक्षदर्शीनी दिली. नगराध्यक्ष मिलन कल्याणशेट्टी व त्यांच्या सहकारी नगरसेवक, कार्यकर्त्यांनी वेळीच धाव घेत अग्निशामकच्या गाड्या विविध ठिकाणाहून मागवून पाण्याचा फवारा केल्याने मोठा अनर्थ टळला..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.याबाबत निलेश नागेश व्होनमाने यांनी अक्कलकोट उत्तर पोलिस ठाण्यात खबर दिली आहे. व्होनमाने यांच्या हॉटेलजवळ मोकळी जागा आहे. या जागेत मालवाहू ट्रक व सिमेंट बल्कर ट्रक उभे केले जातात. दिवाळी पाडव्याच्या निमित्ताने अनेक ट्रकचालकांनी आपल्या वाहनांची पूजा करून वाहने जागेत उभी केली होती. ते सण साजरा करण्यासाठी गावी गेले होते. मंगळवारी दुपारी पावणेचार वाजता ही घटना घडली. घटनेची माहिती निलेश यांनी तत्काळ पोलिस व अग्निशमन दलाला दिली. .अक्कलकोट नगरपरिषदेचे अग्निशमन दल व अन्नछत्र मंडळाच्या अग्निशामक दलाने घटनास्थळी जलद धाव घेऊन आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आग मोठ्या प्रमाणात भडकल्याने एकूण सात वाहनांना झळ बसली. अक्कलकोट नगरपरिषद, अक्कलकोट येथील अन्नछत्र मंडळ, सोलापूर महानगरपालिका व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एनटीपीसी सोलापूर यांच्या सहा ते सात अग्निशामक वाहनातून आगीवर पाण्याचा फवारा मारल्याने आग आटोक्यात येण्यास मदत झाली. विजेची तार पडून शॉर्टसर्किट झाल्याने ही आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे..पोलिस, कल्याणशेट्टी घटनास्थळीअक्कलकोटचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्र टाकने, पोलिस निरीक्षक अविनाश पवार, हवालदार धोंडीबा ठेंगळे,मारुती हन्नुरे, शरद चव्हाण,केदारनाथ सुतार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अक्कलकोटचे नगराध्यक्ष मिलन कल्याणशेट्टी, उपनगराध्यक्ष ऋतुराज राठोड, अल्पसंख्यांक सेलचे जिल्हाध्यक्ष नन्नू कोरबू, अमर शिरसाट, नागराज कुंभार, देविदास कवटगी, निशांत निंबाळकर आदींनी घटनास्थळी धाव घेऊन अग्निशामक दलाच्या गाड्या विविध ठिकाणाहून मागवून घेतल्या. तसेच अनेक ट्रक व बल्कर गाड्या हटवण्यासाठी मदत केली..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...२० वाहने वाचविण्यात यशघटनास्थळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी राजेंद्र टाकने यांच्या सूचनेनुसार अक्कलकोटमधील ट्रकचालक रमेश जाधव, अक्कलकोटला देवदर्शनासाठी जात असलेले करमाळ्याचे संतोष सोनवर, परंडाचे बंटी शिंदे, दयानंद भांडवलकर व पुण्याचे वायरमन कुमार स्वामी यांनी बंद वाहनांच्या काचा फोडून आत प्रवेश करून वाहन डायरेक्ट चालू करून आगीपासून दूर अंतरावर वाहने नेऊन ठेवली. त्यामुळे सुमारे १५ ते २० वाहने आगीपासून बचावली. त्यांच्या या धाडसामुळे कोट्यावधीचे नुकसान होण्यापासून वाचले. या सर्वांचे पोलिस व नगराध्यक्ष मिलन कल्याणशेट्टी यांनी शाबासकीची थाप देऊन कौतुक केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.