सोलापूर

ACB Trap: २५ लाखांचा लाचेचा सौदा, ५.५० लाख घेताना दोन दलाल रंगेहाथ; अकलूजमध्ये एसीबीची मोठी कारवाई

Akluj Bribe Case Two Agents Caught Taking 550000 Rupees: डीवायएसपींच्या नावाने २५ लाखांची लाच मागणी, अटकपूर्व जामिनासाठी सौदेबाजी; एसीबीच्या सापळ्यात दोन खासगी दलाल ५.५० लाखांसह पकडले.
Pune ACB Action In Malshiras Two Agents Arrested For Taking 550000 Rupees In Alleged 25 Lakh Bribe Case

Pune ACB Action In Malshiras Two Agents Arrested For Taking 550000 Rupees In Alleged 25 Lakh Bribe Case

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सकाळ वृत्तसेवा
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माळशिरस : अकलूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल न करण्यासाठी तसेच दाखल गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळवून देण्यासह ‘पीसीपीएनडीटी’चे कलम न लावण्यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या नावाने २५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणात दोन खासगी दलालांना पाच लाख ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई शुक्रवारी (ता. २८) दुपारी अडीचच्या सुमारास माळशिरस येथील पालखी महामार्गावरील पिलीव रोडच्या पुलाखाली, जानकर प्लॉटजवळ करण्यात आली.

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