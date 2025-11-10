Guardian Minister Jayakumar Gore: अकलूजमध्ये भयमुक्त वातावरण निर्माण करणार: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; नगरपरिषदेसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती

अकलूज: अकलूज नगरपरिषदेच्या मुलाखतीस मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादातून नागरिकांना परिवर्तन हवे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नागरिकांना स्वच्छ व भयमुक्त वातावरण हवे आहे. भाजपने भयमुक्त व दहशतमुक्त वातावरण निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे, असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...अकलूज नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी पालकमंत्री अकलूज येथे आले होते. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार राम सातपुते, राजकुमार पाटील, सुजय माने पाटील, ज्योतीताई माने पाटील यांच्यासह इच्छुक उमेदवार व कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते. .पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री गोरे म्हणाले, निवडणूक लागलेल्या नगरपालिका व नगरपरिषदांसाठी भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे चालू आहे. इच्छुकांची संख्या मोठी असून उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. नगरपरिषदांमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष दिसेल. भाजपची महायुती म्हणूनच लढण्याची इच्छा आहे. परंतु जिथे ते शक्य नाही तेथे स्वतंत्र तर काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती होतील..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.झाकली मूठ सव्वालाखाचीफडणवीस सरकार आल्यापासून जमीन घोटाळे वाढल्याच्या रोहित पवार यांनी केलेल्या विधानाबद्दल ‘झाकली मूठ सव्वालाखाची आहे, त्यांच्या जमिनीचे घोटाळे काढले तर ते आपल्याला कोठे नेऊन ठेवतील?’, याचा विचार त्यांनी करावा, असेही पालकमंत्री म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.