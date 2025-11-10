सोलापूर

Guardian Minister Jayakumar Gore: अकलूजमध्ये भयमुक्त वातावरण निर्माण करणार: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; नगरपरिषदेसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती

Akluj to See Peaceful Political Atmosphere Soon: पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री गोरे म्हणाले, निवडणूक लागलेल्या नगरपालिका व नगरपरिषदांसाठी भाजपच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे चालू आहे. इच्छुकांची संख्या मोठी असून उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.
अकलूज: अकलूज नगरपरिषदेच्या मुलाखतीस मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादातून नागरिकांना परिवर्तन हवे असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नागरिकांना स्वच्छ व भयमुक्त वातावरण हवे आहे. भाजपने भयमुक्त व दहशतमुक्त वातावरण निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे, असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले.

