Akluj Murder Case: ‘त्या’ युवकाचा खून झाल्याचे तपासात उघड; अकलूज येथे मृतदेह सापडल्याची घटना, वाशीमध्ये फरार संशयित सापडले

अकलूज : येथे २२ ऑक्टोबर रोजी नीरा नदीपात्रात सापडलेल्या युवकाच्या मृतदेहाप्रकरणी तपास झाला. या तपासात किरकोळ वादातून नदीत बुडवून त्याचा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी अकलूज पोलिसांनी तीन संशयितांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना चार दिवस पोलिस कोठडी सुनावली आहे. घाटावरील नीरा नदीपात्रात काझी गल्लीत राहणाऱ्या मेघराज युवराज हिलाल (वय २१) या युवकाचा मृतदेह २२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी सापडला. या प्रकरणी अकलूज ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली. पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर अकलूजचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी संतोष वाळके यांनी दिलेल्या सूचनांवरून तपास झाला..साक्षीदार, सीसीटीव्ही फुटेज व तांत्रिक तपासाच्या आधारे मृत मेघराज हिलाल याचा मृत्यू हा घातपात असल्याचे निष्पन्न झाले. तपासामध्ये समोर आले की आरोपी रोहित क्षत्रिय, राहूल क्षत्रिय, रोहन शिंदे (रा. सर्वजण काझी गल्ली, अकलूज) यांचा २१ ऑक्टोबरला ११.३० च्या सुमारास मेघराजसोबत वाद झाला होता. त्या कारणावरून बुडवून खून केल्याचे निष्पन्न झाले..फरार संशयित सापडले वाशीमध्येसहायक पोलिस निरीक्षक योगेश लंगुटे यांचे नेतृत्वाखाली तपास पथकाने संशयित रोहित व राहुल यांना वाशी (जि. धाराशिव) येथून अटक केली. ते नातेवाइकाच्या घरी लपून बसले होते. रोहन शिंदे यास अकलूज येथून अटक केली. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक नीरज उबाळे, सहायक पोलिस निरीक्षक योगेश लंगुटे, हवालदार अमोल बकाल, समीर पठाण, शिवकुमार मदभावी, विक्रम घाटगे, तुषार गाडे, कंठोळी, रणजीत जगताप यांनी केली.