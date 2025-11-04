सोलापूर

Akluj Murder Case: ‘त्या’ युवकाचा खून झाल्याचे तपासात उघड; अकलूज येथे मृतदेह सापडल्याची घटना, वाशीमध्ये फरार संशयित सापडले

Mystery Solved: घाटावरील नीरा नदीपात्रात काझी गल्लीत राहणाऱ्या मेघराज युवराज हिलाल (वय २१) या युवकाचा मृतदेह २२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी सापडला. या प्रकरणी अकलूज ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली.
sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकलूज : येथे २२ ऑक्टोबर रोजी नीरा नदीपात्रात सापडलेल्या युवकाच्या मृतदेहाप्रकरणी तपास झाला. या तपासात किरकोळ वादातून नदीत बुडवून त्याचा खून झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी अकलूज पोलिसांनी तीन संशयितांना अटक केली. न्यायालयाने त्यांना चार दिवस पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

