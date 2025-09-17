Solapur Rain update: 'माढा तालुक्यातील सिना नदीवरील सर्व बंधारे पाण्याखाली'; माढा-वैराग वाहतूक बंद; प्रशासनाकडून पाहणी

-किरण चव्हाणमाढा : माढा तालुक्यातील सीना नदीला महापूर आला असून यामुळे माढा - वैराग अर्थात माढा-तुळजापूर ही वाहतूक ठप्प झाली आहे. परंडा तालुक्यातील सीना कोळेगाव धरणातून ४६००० क्युसेक्सहून अधिक पाण्याचा विसर्ग सीना नदीत सोडल्यामुळे माढा तालुक्यातील सिना नदीकाठच्या सर्व गावांमध्ये पूर्व परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. माढा तालुक्यातील सिना नदीवरील सर्व बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.बंधारे पाण्याखाली गेल्याने अनेक मार्ग बंद झाले आहेत. यामध्ये दारफळ - जामगाव, निमगाव (माढा) - दारफळ, दारफळ - राहूलनगर, निमगाव - राहूलनगर, मानेगाव - वाकाव, मानेगाव - चव्हाणवाडी या मार्गांचा समावेश आहे. यापुरामुळे शेतकऱ्यांच्या अतोनात नुकसान झालेले आहे. यापूर्वी २००५ व २०२० मधे आलेल्या पुरापेक्षाही यंदाची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे..सध्या कोळेगाव धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग कमी करण्यात आला असला तरी पूर परिस्थिती निवडण्यास वेळ लागणार आहे. सीना नदीला आलेल्या पुराची जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी कुर्डूवाडी, चोभेपिंपरी, मुंगशी या नदीकाठच्या गावात जाऊन पाहणी केली व प्रशासनाला सूचना दिल्या. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत प्रांताधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसिलदार संजय भोसले, गटविकास अधिकारी महेश सुळे यांनीही मुंगशी येथील पूरस्थितीची पहाणी केली. मुंगशी (ता. माढा) येथील मोरे वस्ती, दणाणे वस्ती, तांबवे वस्ती येथील सिना नदीच्या पुरात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याचे तहसीलदार संजय भोसले यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.