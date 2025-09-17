सोलापूर

Solapur Rain update: 'माढा तालुक्यातील सिना नदीवरील सर्व बंधारे पाण्याखाली'; माढा-वैराग वाहतूक बंद; प्रशासनाकडून पाहणी

Flood Situation in Madha: कोळेगाव धरणातून सोडण्यात येणारा विसर्ग कमी करण्यात आला असला तरी पूर परिस्थिती निवडण्यास वेळ लागणार आहे. सीना नदीला आलेल्या पुराची जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी कुर्डूवाडी, चोभेपिंपरी, मुंगशी या नदीकाठच्या गावात जाऊन पाहणी केली व प्रशासनाला सूचना दिल्या.
“Sina River flood submerges barrages in Madha taluka; Madha-Vairag transport suspended.”

सकाळ वृत्तसेवा
-किरण चव्हाण

माढा : माढा तालुक्यातील सीना नदीला महापूर आला असून यामुळे माढा - वैराग अर्थात माढा-तुळजापूर ही वाहतूक ठप्प झाली आहे. परंडा तालुक्यातील सीना कोळेगाव धरणातून ४६००० क्युसेक्सहून अधिक पाण्याचा विसर्ग सीना नदीत सोडल्यामुळे माढा तालुक्यातील सिना नदीकाठच्या सर्व गावांमध्ये पूर्व परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. माढा तालुक्यातील सिना नदीवरील सर्व बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत.

