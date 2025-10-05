सोलापूर

Mangalwedha Municipality: 'मंगळवेढा नगराध्यक्षपद सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष'; नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाकधूक वाढली

Political Buzz in Mangalwedha: आरक्षण पदाची सोडत महिला राखीव निघाल्यास तिचे दावेदार कोण होणार हे देखील अधिकपणे चर्चेला जात आहे त्यामध्ये महिला सर्वसाधारणासाठी रतन पडवळे यांच्या देखील नावाची चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली.
Aspirants on Edge as Mangalwedha Municipal President Draw Nears

मंगळवेढा : नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर थेट नगराध्यक्ष पदासाठी अनेक इच्छुक असले तरी नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार ? यावरील आरक्षण सोडत उद्या मुंबईत होणार असल्याने इच्छुकांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे लागले असून इच्छुकांमध्ये आरक्षणाविषयी धाकधूक वाढली.

