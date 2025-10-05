Mangalwedha Municipality: 'मंगळवेढा नगराध्यक्षपद सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष'; नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धाकधूक वाढली

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर थेट नगराध्यक्ष पदासाठी अनेक इच्छुक असले तरी नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होणार ? यावरील आरक्षण सोडत उद्या मुंबईत होणार असल्याने इच्छुकांचे लक्ष आरक्षण सोडतीकडे लागले असून इच्छुकांमध्ये आरक्षणाविषयी धाकधूक वाढली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मंगळवेढा नगरपालिकेमध्ये थेट नगराध्यक्ष होण्याचा पहिला मान स्व. रतनचंद शहा यांनी मिळवला त्यानंतर ओबीसी महिला प्रवर्गातून अरुणा माळी यांनी थेट नगराध्यक्ष म्हणून पाच वर्षे विकासाची कामे करताना नगराध्यक्ष नगरसेवक यांच्यामध्ये निवडीनंतर झालेली दरी विसरून अंतिम टप्प्यात विकासाची मोठी झेप घेतली मात्र गेली चार वर्षे नगरपालिकेवर प्रशासकराज आहे अशा परिस्थितीत कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका जानेवारी अखेर घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या हालचाली गतीमान झाल्या..सध्या नगरपालिकेची प्रभाग रचना निश्चित करण्यात आली असून आता थेट नगराध्यक्ष पदाची आरक्षण सोडत उद्या मुंबईत निघणार आहे त्या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांचे लक्ष सध्या या सोडतीकडे लागले. आरक्षण सर्वसाधारण निघेल या आशेवर आ.समाधान आवताडे यांची चुलत बंधू सोमनाथ अवताडे,राष्ट्रवादीचे मतदार संघ अध्यक्ष अजित जगताप, काँग्रेसकडून शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून शहराध्यक्ष चंद्रशेखर कोंडूभैरी,खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर आवताडे हे संभाव्य थेट नगराध्यक्षपदासाठी दावेदार समजले जातात परंतु अलीकडच्या काळात निवडणुका ह्या खर्चिक झाल्यामुळे आर्थिक क्षमता असलेल्या उमेदवाराचा शोध घेऊन आणखीन नव्याने कुणाला संधी देणार हे देखील पाहणे गरजेचे आहे..मात्र ही आरक्षण पदाची सोडत महिला राखीव निघाल्यास तिचे दावेदार कोण होणार हे देखील अधिकपणे चर्चेला जात आहे त्यामध्ये महिला सर्वसाधारणासाठी रतन पडवळे यांच्या देखील नावाची चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली. जर राखीव साठी आरक्षित झाल्यास प्रवीण खवतोडे, खंडू खंदारे, तानाजी जाधव,युवराज शिंदे या नावाची पण चर्चा सुरू आहे तर महिलेसाठी आरक्षित झाल्यास याच इच्छुकाच्या पत्नीच्या नावाची चर्चा सुरू आहे जर इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यास सोमनाथ बुरजे या नावावर चर्चा होत आहेत अशा परिस्थितीत राज्यात सध्या महाविकास आघाडी व महायुती यांच्यात निवडणूक होणार की स्थानिक पातळीवर समजस्य भूमिकेतून स्वतंत्रपणे लढवल्या जाणार हे देखील पाहणे महत्त्वाचे आहे. .काँग्रेस पासून दुरावलेल्या गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाशी जवळीक करून राष्ट्रवादीची काही पदे ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यामध्ये यश येत नसल्यामुळे त्या नेत्यांनी माजी आमदार शहाजीबापू पाटील यांच्या संपर्क साधून आहेत त्यामुळे शिवसेना देखील या निवडणुकीत उतरू शकते का ? याची देखील चाचपणी सुरू आहे. राज्यात महाविकास आघाडी असताना पंढरपूर विधानसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष आणि काँग्रेस हे परस्पर विरोधात लढले त्यामुळे हे समीकरण नगरपालिका निवडणुकीला राहण्याची शक्यता वाटत आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.अशा परिस्थितीत दामाजी कारखान्याच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीचा प्रयोग यशस्वी ठरला.अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी ऊस उत्पादकाची बिले ,कामगार पगार या गोष्टी समाधानकारक केल्याल्यामुळे कदाचित समविचारीचा प्रयोग स्थानिक स्वराज्यच्या निवडणूकीत होऊ शकतो मात्र तूर्तास तरी अनेक शक्यता वर्तवल्या जात असल्या तरी सर्वांचे लक्ष मात्र उद्या होणाऱ्या मुंबईतील आरक्षण सोडतीकडे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.