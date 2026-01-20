सोलापूर

Solapur politics: साेलापुरातील चार तालुक्यांतील जागांवरून नेत्यांमध्ये संघर्ष; करमाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसशी तर सांगोल्यात शिवसेनेशी युतीची चर्चा!

Solapur District four Taluka political Dispute: सोलापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीत युतीची चर्चा; नेत्यांमध्ये संघर्षाची शक्यता
Leaders engage in intense discussions as alliance talks and seat disputes surface in Solapur district.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी शक्य तेथे युती करणार असल्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, पक्षांतर्गत जागांवरून दक्षिण - उत्तर सोलापूर व मंगळवेढा - पंढरपूर तालुक्यांतील जागांवरून नेत्यांत ताणाताणी वाढल्याने संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. करमाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसशी तर सांगोल्यात शिवसेनेशी युतीची चर्चा सुरू आहे.

