Solapur Politics: ‘नातू’ शिकवू लागले, पण ‘आजोबा’ आजोबाच! अमोल शिंदेंचा देशमुखांच्या भाजपअंतर्गत विरोधकांना टोला; चंद्रकांतदादांचे ‘देर है, अंधेर नहीं’

सोलापूर : आजोबा गणपतीच्या विशेष टपाल लिफाफा अनावरण सोहळ्यात शिवसेनेचे नगरसेवक अमोल शिंदे यांनी भाजपचे आमदार विजयकुमार देशमुख यांचा उल्लेख ‘भाजपचे सोलापुरातील आजोबा’ असा करत त्यांच्या राजकीय स्थितीवर भाष्य केले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोरच त्यांनी, ‘दादा, आजकाल आजोबांना काल-परवा आलेले नातू शिकवायला लागलेत; कितीही नातू आले तरी आजोबा आजोबाच असतात,’ असा टोला देशमुखांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांना लगावल्याने व्यासपीठावर हशा पिकला..यानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राजकारणातील चढ-उतार आणि बदलत्या समीकरणांचा संदर्भ दिला. ‘कालचक्र’ आणि निसर्गाच्या नियमाचे उदाहरण देत राजकारणात रात्र-पहाट, ऊन-सावलीप्रमाणे चढ-उतार अटळ असल्याचे त्यांनी सांगितले. .विजयमालक यांच्याकडे सध्या मोठी जबाबदारी नसली तरी आजोबा गणपतीचा आशीर्वाद व स्वामीजींचे अधिष्ठान त्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगत, ‘येत्या काळात काहीही घडू शकते,’ असे सूचक विधान त्यांनी केले. पहाटेच्या शपथविधीचा दाखला देत ‘देर है, अंधेर नहीं,’ असे म्हणत विजयमालक पुन्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात येतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...राजकीय चर्चेला उधाण‘भाजपचे आजोबा’, ‘नातू शिकवायला लागले’, ‘येत्या काळात काहीही घडू शकते’ आणि ‘देर है, अंधेर नहीं’... एकाच मंचावर उमटलेल्या या वक्तव्यांमुळे सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात नव्या समीकरणांची चर्चा रंगली आहे. आजोबा गणपतीच्या सोहळ्यातील या अनपेक्षित राजकीय संकेतांनी अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.