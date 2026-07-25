Amruta Fadnavis : 'आम्हाला महाराष्ट्रातच राहायचे, देवेंद्रजींनाही येथेच ठेवणार'; अमृता फडणवीस यांची ठाम भूमिका, दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचाही केला निषेध

पंढरपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आम्हाला महाराष्ट्रातच राहायचे आहे आणि मी देवेंद्रजींनाही महाराष्ट्रातच ठेवणार, असे ठामपणे अमृता फडणवीस यांनी सांगितले. दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी व पोलिसांवरील हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करत त्यांनी तो ‘काळा क्षण’ असल्याचे (Amruta Fadnavis Maharashtra statement) म्हटले..आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला पंढरपुरातील पर्यावरण दिंडीच्या समारोपानंतर अमृता फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्या म्हणाल्या, ‘आम्ही विठ्ठलाची पूजा कायम करत राहणार. आम्ही मुंबई, नागपूर किंवा कुठेही असलो तरी विठ्ठलाची पूजा करत राहू.’ दिल्लीतील आंदोलनाबाबत बोलताना त्यांनी परखड मत व्यक्त केले..‘आपले सरकार पेपरफुटीवर कडक कायदा आणत आहे. प्रत्येक व्यक्ती आणि कलाकाराला आपले विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, काही समाजकंटकांनी पोलिसांवर हल्ला केला, तर काही विद्यार्थ्यांवरही हल्ला झाला. तो क्षण काळा होता. हा प्रकार पूर्णपणे निंदनीय असून, यापुढे अशा घटना घडू नयेत, अशी अपेक्षा आहे," असे त्या म्हणाल्या..Pandharpur Ashadhi Wari : पंढरपुरात वैष्णवांचा मेळा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पहाटे पार पडणार शासकीय महापूजा, 20 लाख भाविक दाखल.ठाकरे बंधूंविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या, ‘‘मला वाटते, ते दोघे एकत्र येऊन काही करत आहेत. इतके दिवस वेगळे होते, आता एकत्र येत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. ‘‘आम्ही नागपूर, पंढरपूर किंवा मुंबईत असलो तरी कायम विठ्ठलाची पूजा करणार. आम्हाला महाराष्ट्रातच राहायचे आहे आणि मी देवेंद्रजींनाही महाराष्ट्रातच ठेवणार,’’ असे त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.