Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी

Amruta Nanavare’s journey to MPSC achievement: अमृताने मुलीमधून राज्यातून प्रथम क्रमांक मिळवला. सर्वसाधारणमधून तीने ३८ वे स्थान मिळवले. तीला सर्वसाधारण गटातून २९८.५ टक्के गुण मिळाले. अमृताची निवड पीएसआय, सहायक कक्ष अधिकारी व राज्यकर निरीक्षक या तीन पदांसाठी निवड झाली.
Amruta Nanavare celebrates her MPSC success after topping among girls in Maharashtra.

सोलापूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या कम्बाईन ग्रुप बी परीक्षेमध्ये हरिभाई देवकरण प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे विद्यार्थिनी अमृता ब्रह्मदेव ननवरे हिने राज्यात मुलींमधून प्रथम क्रमांक पटकावला.

