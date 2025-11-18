राजन पाटलांच्या 50 वर्षांच्या साम्राज्याला आव्हान; कोण आहेत उज्ज्वला थिटे? बिनविरोधची परंपरा खंडीत

सोलापुरातील अनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उज्वला थिटे यांनी अर्ज दाखल केलाय. एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाला शोभेल अशा नाट्यमय घडामोडी यावेळी घडल्या. उज्वला थिटे यांनी कडेकोट सुरक्षेत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. प्रवासात अडथळा यायला नको यासाठी उज्वला थिटे पहाटेच अनरमध्ये पोहोचल्या होत्या. त्यानंतर सकाळी सव्वा अकरा वाजता त्यांनी अर्ज भरला. अनगरमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी माजी आमदार राजन पाटील यांच्या सुनेला भाजपकडून उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यांच्याविरोधात उज्वला थिटे यांनी अर्ज दाखल करत थेट राजन पाटील यांच्या अनगरमधील साम्राज्यालाच आव्हान दिलंय..अनगर नगरपंचायतीच्या स्थापनेपासून बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा होती. पण नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी भाजपच्या प्राजक्ता पाटील यांच्याविरोधात उज्वला थिटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानं ही परंपरा खंडित होण्याची शक्यता आहे. अर्ज दाखल करायला जाण्यासाठी आपल्याला राजन पाटील यांच्या समर्थकांकडून अडथळा निर्माण केल्याचा आरोप उज्जला थिटे यांनी केला होता. यानंतर पोलीस बंदोबस्ताची मागणीही करण्यात आली होती..राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे अर्ज भरायला जाताना ‘या’ उमेदवारास १०० पोलिसांचा बंदोबस्त; पहाटे ५.३० वाजता उमेदवार नगरपंचायतीत, अनगरची बिनविरोधाची ६५ वर्षांची परंपरा खंडीत.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत नाराजी व्यक्त केली होती. तर उज्वला थिटे यांनीही सोशल मीडियावर पोलीस बंदोबस्ताबाबत म्हणणं मांडलं होतं. यानंतर सोमवारी थिटे यांना पोलीस बंदोबस्त मिळाला. त्या बंदोबस्तातच पहाटे अनगरला पोहोचल्या आणि अर्ज दाखल केला..कोण आहेत उज्वला थिटे ?उज्वला थिटे या मूळच्या अनगरच्या आहेत. माजी आमदार राजीन पाटील यांचं वर्चस्व असलेल्या ठिकाणी राजन पाटील आणि उज्वला थिटे यांच्यात वाद झाला होता. गेल्या दोन वर्षांपासून उज्वला या राजन पाटील यांच्यावर अनेक आरोप करतायत. दरम्यानच्या काळात त्या पुणे इथंही वास्तव्यास गेल्या. विधानसभा निवडणुकीत राजन पाटील यांच्या विरोधात उज्वला थिटे यांच्या मदतीनं राजन पाटलांचे समर्थक यशंवत माने यांचा पराभव केला होता. यशवंत माने यांच्यामुळे उज्वला थिटे यांना गाव सोडावं लागल्याचे आरोप राजन पाटील यांच्या विरोधकांनी केले होते..राजन पाटलांची प्रतिक्रियाउज्वला थिटे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानं आता अनगर नगरपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध होण्याच्या आशा मावळल्या आहेत. दरम्यान, उज्वला थिटे यांनी अर्ज भरल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना राजन पाटील म्हणाले की, देशात भाजपची बिनविरोध अनगर नगरपंचायत होती. त्यामुळे आपलं जे उरलं सुरलं आहे ते सगळं जाण्याची भीती मंडळींना होती. त्यामुळेच अर्ज दाखल करून निवडणूक लावल्याचा आरोप राजन पाटील यांनी केलाय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.