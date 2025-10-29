Jinti Mahadev Temple: 'जिंतीच्या महादेव मंदिरात सापडलेल्या शिलालेखात यादवकालीन संदर्भ'; सूक्ष्म निरीक्षण केल्यानंतर उलगडले दोन लिंगांचे गूढ

सोलापूर: जिंती (ता.करमाळा) येथील महादेव मंदिरात शिलालेख सापडला आहे. या शिलालेखाचे वाचन केले असता हा उत्तर यादव काळातील असल्याचे स्पष्ट झाले. करमाळा तालुक्यातील जिंती येथे ऐतिहासिक सर्वेक्षण करण्यासाठी इतिहास अभ्यासक नितीन अणवेकर गेले होते. त्यावेळी तेथील महादेव मंदिरात दोन शिवलिंग असल्याचे दिसताच त्यांनी मंदिराचे सूक्ष्म निरीक्षण केले. त्यावेळी त्यांना मंदिराच्या मुख्य सभामंडपातील उजव्या बाजूच्या खांबावर शिलालेख असल्याचे आढळून आले..Ahilyanagar Crime: 'अहिल्यानगरमधून दोन किलो सोन्यासह कारागीर फरार'; सराफ बाजारातील प्रकार; बाजारभावानुसार एक कोटी किंमत.स्तंभावरील शिलालेख आठ ओळीचा आहे. तो देवनागरी लिपीत कोरलेला आहे. त्याच्या खालील बाजूस दंडवत शिल्प असल्याने शिलालेखाचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला. शिलालेखावरील अक्षरे बरीच पुसट झाली आहेत. स्थानिक नागरिकांनी रंगरंगोटी केल्यामुळे शिलालेखातील अक्षरे जास्तच पुसट झाल्याचे दिसले त्यानंतर श्री. अणवेकर यांनी शिलालेखाचे ठसे घेतले..शिलालेखावर शालिवाहन शकाच्या १३१६ भाव संवत्सरात अश्विन वद्य १० म्हणजेच इंग्रजी कालगणनेनुसार १९ ऑक्टोंबर १३१६ सोमवार अशी तारीख आणि वार आहे. या दिवशी पोम सेठी यांनी ज्ञातीच्या व्यापारी संघाच्या कार्यासाठी शिवाची पिंड तयार केली. त्यानंतर या शिवलिंगाची विधिवत् पूजा करून अभिषेक केला. त्या कार्याची आठवण म्हणून हा शिलालेख कोरला आहे. नेहमीप्रमाणे शुभारंभी “स्वस्ति श्री” असा शुभसूचक शब्दप्रयोग शिलालेखामध्ये वापरला आहे. हा शिलालेख उत्तर यादव काळातील आहे. शिलालेखाचे वाचन करण्यासाठी अनिल दुधाचे व अर्थव पिंगळे यांनी सहकार्य केले..मंदिरातील दोन शिवलिंग पाहून सशोधनाचे गुढ वाढले. मंदिराची बारकाईने पाहणी केली असता सभामंडपातील स्तंभावर शिलालेख सापडला. गर्भगृहातील शिवलिंगाची झीज झाल्यामुळे पोम सेठी या व्यक्तीने नवीन शिवलिंगाची स्थापना करून मूळ शिवलिंग सभामंडपामध्ये आणून ठेवले असावे.- नितीन अणवेकर, इतिहास अभ्यासक, सोलापूर.Ahilyanagar News: अहिल्यानगर जिल्ह्यात मोबाईल व्हॅनद्वारे कर्करोगाची आता मोफत तपासणी; मुख, स्तन, गर्भाशयाची हाेणार स्क्रिनिंग .शिलालेखात मंदिरातील व्यवस्थेची पद्धतयादवकाळात शिवालयांची आणि त्यांतील पिंडीची व्यवस्था केल्याचा उल्लेख करणारे जे शिलालेख आढळतात त्याच प्रकारातील जिंतीचा शिलालेख आहे. तो बहमनी सल्तनतीच्या काळातला एक वैशिष्ट्यपूर्ण शिलालेख आहे. मंदिरांतील व्यवस्थेची पद्धत यादवकाळानंतरही तशीच चालू राहिली हे या शिलालेखावरून दिसून येते, असे अनिल दुधाणे व अथर्व पिंगळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.