सोलापूर

Angar Nagar Panchayat : राज्यभर चर्चित अनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाची निवडणूक स्थगित; जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचे आदेश

Prajakta Patil : उज्वला थिटे यांचा अर्ज सूचकाची सही नसल्यामुळे छाननीत अपात्र ठरला. स्पर्धेत फक्त प्राजक्ता पाटील एकट्याच उरल्या.अनगरसोबतच मंगळवेढा नगरपालिकेची निवड प्रक्रिया सुध्दा सुधारित कार्यक्रमानुसार पुढे ढकलण्यात आली आहे.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यभर चर्चेत आलेली सोलापूर जिल्हयातील अनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यपदाची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आदेश जारी केले आहेत.आता सुधारित निवडणूक कार्यक्रमानुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे. यामुळे एकच चर्चा रंगली आहे. अगर नगरपंचायतीत प्राजक्ता पाटील यांचा नगराध्यक्षपदासाठी एकमेव अर्ज राहिला आहे. त्या बिनविरोध झाल्या आहेत. मात्र आता या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

election
mohol
Solapur

