Angar Nagar Panchayat : राज्यभर चर्चित अनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाची निवडणूक स्थगित; जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचे आदेश

राज्यभर चर्चेत आलेली सोलापूर जिल्हयातील अनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यपदाची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आदेश जारी केले आहेत.आता सुधारित निवडणूक कार्यक्रमानुसार पुढील कार्यवाही होणार आहे. यामुळे एकच चर्चा रंगली आहे. अगर नगरपंचायतीत प्राजक्ता पाटील यांचा नगराध्यक्षपदासाठी एकमेव अर्ज राहिला आहे. त्या बिनविरोध झाल्या आहेत. मात्र आता या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे. .सर्व प्रक्रिया बिनविरोध पार पडली पडली असली तरी प्राजक्ता पाटील यांना अधिकृतपणे नगराध्यक्ष जाहीर होण्यासाठी त्यांना १० डिसेंबरपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. कारण राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार ज्या उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायचा आहे, त्यांना ४ ते १० डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे..जिल्हा निवडणूक कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्ह्यातील मंगळवेढा नगरपालिका आणि अनगर नगरपंचायत यांच्या निवड प्रक्रियेला स्थगिती आदेश दिले असून आता सुधारित कार्यक्रमानुसार येथील निवडणूक प्रक्रिया घेतली जाईल, असे आदेश दिले आहेत. .बिनविरोध निवडणूकअनगर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाची निवडणूक मात्र राज्यभर गाजली. राजन पाटील यांचे एकहाती वर्चस्व असलेल्या या नगरपंचायतीसाठी अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवार उज्ज्वला थिटे यांनी थेट अर्ज दाखल केला, त्यामुळे या निवडणुकीची चर्चा चांगलीच रंगली. या निवडणुकीसाठी तीन अर्ज दाखल झाले होते. यामध्ये भाजपकडून प्राजक्ता अजिंक्यराणा पाटील, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उज्वला थिटे आणि सरस्वती शिंदे यांनी अपक्ष अर्ज केला होता. छाननीत उज्वला थिटे यांनी अर्जात सूचकाची सही केली नसल्याचा आक्षेप घेत उज्वला थिटे यांचा अर्ज अपात्र ठरवण्यात आला. तर सरस्वती शिंदे यांनी अर्ज मागे घेतला, त्यामुळे प्राजक्ता पाटील या बिनविरोध निवडून आल्या.