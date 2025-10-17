CM Relief Fund: 'अन्नछत्र मंडळाकडून पूरग्रस्तांना २१ लाखांची मदत'; मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये मदत जमा; देवेंद्र फडणवीसांनी केलं कौतुक

अक्कलकोटः येथील श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस २१ लाखांचा धनादेश दिला. अन्नछत्र मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व न्यासाचे कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जनमेजयराजे भोसले यांच्या नेतृत्वात बुधवारी सोलापूर येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.अन्नछत्र मंडळाने जिल्ह्यामध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमध्ये बाधित नागरिकांना जीवनावश्यक धान्य शिधा किट सुमारे रु. ५० लाखांचे ५ हजार नग यापूर्वीच दिले आहेत. तसेच अन्नछत्र मंडळाची सहयोगी संस्था, हिरकणी महिला बहुउद्देशीय संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षा अलकाताई जनमेजयराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सचिवा अर्पिताराजे अमोलराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली १ हजार पूरग्रस्त महिलांना साड्या देण्यात आल्या आहेत..आता पुन्हा पूरग्रस्तांना मदत म्हणून सोलापूर ते मुंबई विमान सेवेच्या शुभारंभाप्रसंगी सदरचा धनादेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांना देण्यात आला. याप्रसंगी केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, परिवहनमंत्री प्रतापराव सरनाईक, माजी खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार देवेंद्र कोठे, स्टार एअरलाईन्सचे संजय घोडावत, न्यासाचे कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जनमेजयराजे भोसले, .भाजप प्रांतिक सदस्य शहाजीराजे पवार, शिवसेना जिल्हाप्रमुख अमोलबापू शिंदे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, सोलापूर पोलिस आयुक्त राजेशकुमार, सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त सचिन ओंबासे, अमर पाटील, अन्नछत्र मंडळाचे उपाध्यक्ष अभय खोबरे, सचिव शामराव मोरे, शिवराज स्वामी, अतिश पवार, निखील पाटील, रोहन शिर्के, राहुल इंडे, स्वामिनाथ बाबर, सदानंद महाडिक आदी होते..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.अन्नछत्र मंडळाचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुकजिल्ह्यामध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमध्ये अन्नछत्र मंडळाकडून बाधित नागरिकांना सुमारे ५० लाखांचे पाच हजार जीवनावश्यक धान्य शिधा किट व हिरकणी महिला बहुउद्देशीय संस्थेच्यावतीने पूरग्रस्त महिलांसाठी १ हजार साड्या चोळीचे वाटप करण्यात आले. आता पुन्हा २१ लाखांचा धनादेश दिला. या बाबीचा विशेष उल्लेख करीत धार्मिक कार्याबरोबरच सामाजिक कार्याच्या चढत्या आलेखाबद्दल श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.