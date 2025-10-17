सोलापूर

CM Relief Fund: 'अन्नछत्र मंडळाकडून पूरग्रस्तांना २१ लाखांची मदत'; मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये मदत जमा; देवेंद्र फडणवीसांनी केलं कौतुक

Annchhatra Mandal Donates: जिल्ह्यामध्ये उद्‍भवलेल्या पूरपरिस्थितीमध्ये अन्नछत्र मंडळाकडून बाधित नागरिकांना सुमारे ५० लाखांचे पाच हजार जीवनावश्यक धान्य शिधा किट व हिरकणी महिला बहुउद्देशीय संस्थेच्यावतीने पूरग्रस्त महिलांसाठी १ हजार साड्या चोळीचे वाटप करण्यात आले.
Annchhatra Mandal donates ₹21 lakh to CM Relief Fund for flood victims; initiative praised by CM Devendra Fadnavis.

सकाळ वृत्तसेवा
अक्कलकोटः येथील श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस २१ लाखांचा धनादेश दिला. अन्नछत्र मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व न्यासाचे कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जनमेजयराजे भोसले यांच्या नेतृत्वात बुधवारी सोलापूर येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.

