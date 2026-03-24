Solapur Milk Producers: साेलापूरात परवाना सक्तीमुळे लहान दूध उत्पादकांना भीती; भेसळ रोखण्यासाठी पाऊल; कारवाईबाबत स्पष्टता नसल्याने साशंकता!

नातेपुते: दूध भेसळीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अन्नसुरक्षा व मानांकन प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) दूध उत्पादक व विक्रेत्यांसाठी नोंदणी किंवा परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सहकारी दूध संघाबाहेर काम करणाऱ्या स्वतंत्र दूध उत्पादक आणि विक्रेत्यांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात भेसळ करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई होण्याऐवजी लहान उत्पादकांनाच लक्ष्य केले जाईल, अशी शंका व्यक्त होत आहे..'सकाळ'मध्ये (ता. १८) प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानंतर दूध उत्पादकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. "चोर सोडून संन्यासाला फाशी" अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार, जे शेतकरी किंवा विक्रेते सहकारी संस्थांशी जोडलेले नाहीत, त्यांनी दूध विक्री सुरू करण्यापूर्वी नोंदणी परवाना घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी नेमकी कशी केली जाणार, कोणावर आणि कोणत्या पद्धतीने कारवाई होणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेक शेतकरी साशंक आहेत..राज्यात रोज साधारण एक कोटी सत्तर लाख लिटर दूध उत्पादन होत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, पशुसंवर्धन विभागाच्या अंदाजानुसार हे उत्पादन यापेक्षा खूपच कमी असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे बाजारात भेसळयुक्त दूध येत असल्याची चर्चा आहे.अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मोठ्या दूध संघांवर, दूध प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांवर तसेच हॉटेल व्यावसायिकांवर नियमित आणि कडक तपासणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दररोज मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन करणाऱ्या संघांची तसेच त्यांनी तयार केलेल्या उपपदार्थांची तपासणी नियमितपणे करणे गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे..दरम्यान, लहान दूध उत्पादकांपुढे आधीच अनेक अडचणी आहेत. अनेक शेतकऱ्यांकडे ५ ते १० म्हशी किंवा १० ते २० जर्सी गायी असून ते दररोज १०० ते ५०० लिटर दूध विक्री करतात. अशा उत्पादकांना नवीन नियमांमुळे अधिक त्रास सहन करावा लागू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे..सध्या दुधाचा दर सरासरी ५३ ते ५५ रुपये प्रतिलिटर आहे. घरपोच विक्री केल्यास हा दर सुमारे ७० रुपयांपर्यंत जातो. मात्र, या दरात उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. जनावरांचे खाद्य, मजुरी आणि इतर खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. कामगारांचे मासिक वेतन १५ हजार रुपयांवरून २० ते २५ हजारांपर्यंत वाढले आहे. त्याशिवाय सरकी पेंड, हरभरा चुनी, गव्हाची चुनी यांसारख्या खाद्यपदार्थांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने दुग्ध व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने भेसळ करणाऱ्या मोठ्या दूध संघांवर आणि व्यावसायिकांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करताना लहान उत्पादकांना त्रास न देता मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी भूमिका शेतकरी मांडत आहेत..शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यामोठ्या दूध संघ आणि व्यावसायिकांच्या उत्पादनांची नियमित तपासणी करावीभेसळ करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावीकायद्याची अंमलबजावणी मोठ्या उत्पादकांपासून सुरू करावीलहान दूध उत्पादकांना विनाकारण त्रास देऊ नये