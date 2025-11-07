Bribery Action : 'साताऱ्यात लाचप्रकरणी लिपिक जाळ्यात'; शेळी पालनासाठी कर्ज मंजुरीसाठी मागितले पैसे, जिल्ह्यात खळबळ

सातारा : शेळी पालनासाठी कर्ज मंजुरीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवण्यासाठी दीड हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचा लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहे. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...प्रदीप सर्जेराव सावंत (रा. सावंतवाडी, ता. सातारा) असे संबंधित लिपिकाचे नाव आहे.या प्रकरणातील तक्रारदार याने महामंडळाकडे शेळीपालनासाठी कर्ज मागणी चार्ज ऑनलाइन पद्धतीने केला होता. या अर्जाची छाननी करून तो मंजुरीसाठी पुणे येथील वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यासाठी सावंत याने दीड हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती..याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती. छाननीमध्ये लाचेची मागणी स्पष्ट झाल्यावर सापळा रचण्यात आला होता. त्यामध्ये दीड हजार रुपयाची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी सावंत याला अटक केल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.पोलिस निरीक्षक सुप्रिया गावडे, हवालदार प्रशांत नलावडे, नीलेश चव्हाण, प्रियांका जाधव व विक्रमसिंह कणसे हे या कारवाई सहभागी होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक राजेश वाघमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.