सोलापूर

Bribery Action : 'साताऱ्यात लाचप्रकरणी लिपिक जाळ्यात'; शेळी पालनासाठी कर्ज मंजुरीसाठी मागितले पैसे, जिल्ह्यात खळबळ

Clerk Caught Taking Bribe in Satara: प्रकरणातील तक्रारदार याने महामंडळाकडे शेळीपालनासाठी कर्ज मागणी चार्ज ऑनलाइन पद्धतीने केला होता. या अर्जाची छाननी करून तो मंजुरीसाठी पुणे येथील वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यासाठी सावंत याने दीड हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती.
ACB traps Satara clerk for demanding bribe to sanction goat farming loan; district in shock.

ACB traps Satara clerk for demanding bribe to sanction goat farming loan; district in shock.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : शेळी पालनासाठी कर्ज मंजुरीचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाला पाठवण्यासाठी दीड हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचा लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
district
city
Corruption
Bribery Case
acb arrests
Bribery department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com